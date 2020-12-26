В Украине подняли цену на газ - сколько теперь платить

Не совсем приятный подарок для бытовых пользователей, то есть, для частных потребителей газа приготовила для украинцев Национальная акционерная компания "Нафтогаз". Так, согласно поступившей информации, теперь украинцам придется платить на 14% больше за потребление газа. Причем, такой перерасчет произойдет без учета стоимости доставки, которую бытовые пользователи оплачивают отдельно. Такую информацию опубликовал официальный сайт "Нафтогаза", вечером в субботу.

Украинцы будут платить больше за газ

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Лунный" составляет 7,22 грн / куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки)", — отмечается в сообщении.

Напомним, что в декабре украинцы платили за газ 6,33 грн. За кубометр. В компании "Нафтогаз" объяснили повышение стоимости. Там считают, что цена на газ возросла в связи с сезонными колебаниями.

"Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков" – подытожили в сообщении.

Напомним, что портал "Комментарии" уже сообщал, что заседание Кабинета министров Украины в среду, 23 декабря, оказалось на редкость продуктивным. В частности, министры решили увеличить оплату труда топ-менеджмента "Нафтогаза", утвердив финансовый план государственной компании на следующий год. Теперь члены правления будут получать на 56% больше. Так решил Кабмин.

Впрочем, если вспомнить ранние дейстивиа правительства, то всплывет, что правительство Украины собиралось обращаться к наблюдательному совету "Нафтогаза Украины" с просьбой не выплачивать миллионные премии руководству компании. Такую информацию опубликовал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Министры также просят пересмотреть размер бонусов топ-менеджмента. В Кабмине считают, что премии должны быть пересмотрены в сторону уменьшения. Чем закончились подобные заявления всем известно.





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