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Главная Новости Бизнес экономика Менеджерам "Нафтогаза" вполовину увеличат зарплаты
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Менеджерам "Нафтогаза" вполовину увеличат зарплаты

Топ-менеджеры "Нафтогаза" станут получать еще больше - так решил Кабмин

сегодня, 17:15
Автор:

Сергей Медведев

Заседание Кабинета министров Украины в среду, 23 декабря, оказалось на редкость продуктивным. В частности, министры решили увеличить оплату труда топ-менеджмента "Нафтогаза", утвердив финансовый план государственной компании на следующий год. Теперь члены правления будут получать на 56% больше. Так решил Кабмин.

Менеджерам "Нафтогаза" вполовину увеличат зарплаты

Согласно расчетам в документе, финплан Нафтогаза утвердили  с чистой прибылью в 11,489 млрд гривен. Государство должно получить  от деятельности компании, в которой является держателем акций,  58,113 млрд гривен.

На заседании Кабмина глава финансового ведомства Украины Сергей Марченко не оставил молчаливым тот факт,  что за девять месяцев компания получила 17 млрд гривен убытка. И хотя на совещании прозвучали предложения о пересмотре доходной и расходной части финансового плана, правительство решило утвердить финплан. В котором, несмотря на замечания Марченко, решено было увеличить зарплаты  членов правления на 56%. Рядовые сотрудники "Нафтогаза" будут получать на 85% больше.

Как сообщал портал "Комментарии", Экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко будет премирован 4 млн долларов за ведение процесса и его выигрыш  в Стокгольмском арбитражном суде. Известно, что украинская компания отсудила у российского "Газпрома" 5 млрд долларов по результатам транзитного арбитража.

Напомним, ранее портал "Комментарии", бывший исполнительный директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", генеральный директор инвесткомпании AYA Capital Юрий Витренко уверяет, что Нафтогаз понес в этом году миллиардные убытки (за 9 месяцев этого года — 17 млрд грн) из-за деятельности нечестного и некомпетентного менеджмента. Оценка уже вызвала споры в экспертном сообществе. О том, почему Нафтогаз стал попадать в скандалы и что не так в газовом королевстве рассказали эксперты.


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Источник: https://korrespondent.net/business/companies/4309781-top-menedzheram-naftohaza-podnymut-zarplatu-na-50
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