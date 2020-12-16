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Главная Новости Бизнес экономика Экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко получит 4 млн долларов премии за выигрыш дела в Стокгольмском суде
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Экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко получит 4 млн долларов премии за выигрыш дела в Стокгольмском суде

В феврале Витренко подал иск в суд с требованием обязать "Нефтегаз" выплатить ему премию за полученные от "Газпрома" в размере 2,918 млрд долларов

сегодня, 18:09
Автор:

Дмитрий Симоненко

Экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко будет премирован 4 млн долларов за ведение процесса и его выигрыш  в Стокгольмском арбитражном суде. Известно, что украинская компания отсудила у российского "Газпрома" 5 млрд долларов по результатам транзитного арбитража.

Экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко получит 4 млн долларов премии за выигрыш дела в Стокгольмском суде

 Данную информацию не стала отрицать заместитель председателя  "Слуг народа" Евгения Кравчук. По ее словам, Витренко не пользуется любовью в "Газпроме" и имеет полное право на данное вознаграждение.  

Со слов Кравчук данная сумма денег отправится в казну государства и в течение трех лет частями будет выплачена премированному.  

Также стало известно, что на днях будет проведено голосование за назначение Витренко министром энергетики. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский поделился мнением по поводу рассматриваемой кандидатуры на должность министра энергетики. По словам эксперта, возможное назначение на эту должность Юрия Витренка будет свидетельствовать о кадровом кризисе власти. 

Кроме того, порталу стало известно о том, что бывший исполнительный директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", генеральный директор инвесткомпании AYA Capital Юрий Витренко уверяет, что Нафтогаз понес в этом году миллиардные убытки (за 9 месяцев этого года — 17 млрд грн) из-за деятельности нечестного и некомпетентного менеджмента. Оценка уже вызвала споры в экспертном сообществе. О том, почему Нафтогаз стал попадать в скандалы и что не так в газовом королевстве рассказали эксперты.



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7465
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