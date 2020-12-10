Кто виноват в убытках "Нафтогаза"

Бывший исполнительный директор национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", генеральный директор инвесткомпании AYA Capital Юрий Витренко уверяет, что Нафтогаз понес в этом году миллиардные убытки (за 9 месяцев этого года — 17 млрд грн) из-за деятельности нечестного и некомпетентного менеджмента. Оценка уже вызвала споры в экспертном сообществе. О том, почему Нафтогаз стал попадать в скандалы и что не так в газовом королевстве рассказали эксперты.

"Вопросы компетенций топ-менеджмента"

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский так комментирует ситуацию: "Возникает вполне естественный вопрос: а что входило в компетенцию исполнительного директора Нафтогаза господина Витренко? Исключительно претензионная работа с Газпромом? Насколько я понимаю, спектр его полномочий был гораздо шире".

Эксперт напоминает, что в сферу интересов Витренко входили и разделение Нафтогаза, и формирование тарифов на транзит, и изменение системы корпоративного управления и реализация программы добычи газа (до изменения структуры компании).

"То есть, по сути, все ключевые направления деятельности НАК. То есть получается, что господин Витренко, как известный литературный персонаж высек сам себя? Поскольку формирование убытков не происходит за один день или месяц, а является следствием политики, которую проводит компания на протяжении как минимум года, предшествующего отчету. Поэтому отвечать за результаты бывшему исполнительному директору придется наравне с действующим менеджментом", – резюмирует Валентин Землянский.

"Резонанс вокруг Нафтогаза наносит вред государству"

Максим Билявский, ведущий эксперт Центра Разумкова, называет вопрос деятельности НАК Нафтогаз очень сложным и многогранным. И призывает анализировать его не в информационном поле, руководствуясь эмоциями и эгоизмом личностей, а в плоскости профессионального диалога. И, что важно, среди уполномоченных представителей собственника компании. То есть – правительства Украины.

"Резонанс в обсуждении деятельности Нафтогаза в медиа-пространстве наносит вред имиджу государства, – уверен эксперт. – В момент незавершенного строительства "Северного поток-2", будущего развития европейского рынка водородной энергетики и комплексной трансформации мировой экономической модели – Украине как никогда важно демонстрировать профессионализм менеджмента государственных активов и бизнеса, беспристрастность, готовность к диалогу".

Впереди, по оценкам Центра Разумкова, Украину и мир ожидают два непростых года. Так называемый пост-коронакризисный период. Он будет характеризоваться сменой структуры экономики, инвестиций, расходов и доходов.

"Это означает, что найти источник финансирования для больших компаний на масштабные проекты будет сложно. И власть государства, и менеджмент крупных компаний (прошлый и нынешний) должны демонстрировать конструктивную, прогосударственную позицию", – уверен Максим Билявский.

По его словам, финансовый 2020 год для Нафтогаза, как и для других больших компаний со сложной структурой корпоративного управления, выдался трудным. Этому способствовали:

- смена структуры потребления производства энергоносителей,

- потеря финансовой ликвидности рынок электроэнергии и газа,

- потеря платежеспособности рыночных игроков,

- стремительное накопление задолженности,

- административно-политическое вмешательство,

- высокий уровень концентрации отдельных игроков.

"Многовекторная организационная структура Нафтогаза, выполнение НАК до 1 августа 2020 года функций возложения спецобязательств (когда нужно было продавать газ дешевле) еще более усилили влияние пандемии, – продолжает эксперт. – Также характерным для этого года в Нафтогазе стали необоснованный рост трат на обеспечение деятельности аппарата управления НАК, увеличение зарплат и других хозяйственных расходов. Одновременно с этим кадровое обеспечение менеджеров среднего звена является наихудшим за последние пять лет. То есть, кадровые решения главы Нафтогаза (Коболев) применяются не по профессиональным критериями и способностям действовать в кризисных ситуациях".

Максим Билявский отмечает, что и на рынке газа Нафтогаз стал концентрироваться не на решении своих проблем, а на агрессивной коммуникации.

"Так что пандемия, конечно, виновата... Но куда меньше, чем провалы в кадровых решениях и невыполнения стратегии Нафтогаза, – подчеркивает эксперт. – Между прочим, последняя за последние годы менялась в черновиках несколько раз, но так и не была окончательно утверждена".

Как сообщал портал "Комментарии", чистый консолидированный убыток группы "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2020 года составил 17,034 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 21,31 за аналогичный период прошлого года.





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