В Украине повысили тарифы на тепло для населения: названы суммы

В Украине выросли тарифы на производство тепловой энергии для населения. Соответственно, это повлияет на платежки украинцев, поскольку она является частью тарифа на газ. Решение о повышении приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг, 24 декабря.

Фото из открытых источников





Так, тарифы на тепло для населения решено повысить для всех 23 компаний. Наименьший скачок суммы определен для Днепровской ТЭЦ — 5,5%, а вот больше всего вырастет тариф клиентов ООО "Евро-реконструкция" – почти в половину.

Отметим, что средневзвешенный тариф для поставок тепла населению составит после повышения 1121,71 грн/Гкал. Самый высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ (Луганская область) ‒ 1471,54 грн/Гкал, а наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская область) ‒ 653,99 грн/Гкал.

Как сообщила НКРЭКУ, повысить тарифы необходимо в связи со следующими факторами:

- снижение объемов производства тепловой энергии,

- изменение отпуска электрической энергии ТЭЦ и когенерационными установками,

- рост среднемесячной зарплаты штатных работников,

- необходимость повышения фонда оплаты труда в расчетах тарифов на производство тепловой энергии для лицензиатов,

- рост цен на топливно-энергетические ресурсы,

- рост расходов на услуги распределения природного газа,

- рост других операционных расходов.

Именно это, подчеркивает регулятор, оказало существенное влияние на изменение тарифов на производство тепловой энергии в 2021 году.

Как сообщалось, в Украине может подорожать электроэнергия. Названа будущая цена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!