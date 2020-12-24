В Украине повысили тарифы на тепло для населения: названы суммы

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Таисия Ерохина
В Украине выросли тарифы на производство тепловой энергии для населения. Соответственно, это повлияет на платежки украинцев, поскольку она является частью тарифа на газ. Решение о повышении приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг, 24 декабря.
Фото из открытых источников
Так, тарифы на
тепло для населения решено повысить для всех 23 компаний. Наименьший скачок
суммы определен для Днепровской ТЭЦ — 5,5%, а вот больше всего вырастет тариф
клиентов ООО "Евро-реконструкция" – почти в половину.
Отметим, что средневзвешенный
тариф для поставок тепла населению составит после повышения 1121,71 грн/Гкал. Самый
высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ (Луганская область) ‒ 1471,54
грн/Гкал, а наиболее низкий – у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская область) ‒ 653,99
грн/Гкал.
Как сообщила
НКРЭКУ, повысить тарифы необходимо в связи со следующими факторами:
- снижение объемов
производства тепловой энергии,
- изменение
отпуска электрической энергии ТЭЦ и когенерационными установками,
- рост
среднемесячной зарплаты штатных работников,
- необходимость
повышения фонда оплаты труда в расчетах тарифов на производство тепловой энергии
для лицензиатов,
- рост цен на
топливно-энергетические ресурсы,
- рост расходов
на услуги распределения природного газа,
- рост других операционных расходов.
Именно это, подчеркивает регулятор, оказало существенное влияние на изменение тарифов на производство тепловой энергии в 2021 году.
Как сообщалось, в
Украине может
подорожать электроэнергия. Названа будущая цена.
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