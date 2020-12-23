kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23668.10

ETH/USD

622.78

LTC/USD

113.90

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес тарифы В Украине может подорожать электроэнергия: названа цена
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине может подорожать электроэнергия: названа цена

Прогнозируется повышение тарифа на электроэнергию для украинцев в новом году

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине в 2021 году тарифы на электроэнергию для населения могут поднять в среднем в два раза. Такой прогноз озвучил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в материале "Комментариев".

В Украине может подорожать электроэнергия: названа цена

Фото из открытых источников

"Что касается тарифов на электроэнергию для населения... Долгое время они оставались низкими, не рыночными, — отмечает эксперт. — Последнее повышение для потребителей было в 2017 году. Давно нужно было повышать вновь — как бы это было не неприятно для потребителей. Недавно, к примеру, прозвучали заявления, что рассматривается вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения с нового года".

По мнению Юрия Корольчука, в 2021 году тарифы на электроэнергию для населения поднимут в среднем в два раза.

"Вместо средней цены в 1,04 грн за 1 кВт/час, будет 2 грн. Отмечу, что даже после такого повышения наши тарифы будут оставаться одними из самых низких, — говорит эксперт. — Причем не только в Европе, но и в сравнении с Россией, Беларусью, Молдовой. Проблема в том, что у людей денег нет. Соответственно, будет расти задолженность… Сомневаюсь, что правительство сумеет разработать грамотную программу субсидий. Как и то, что на это найдутся деньги".

Так что, предполагает Корольчук, долги на рынке электроэнергии населения, которые составляют сейчас около 5 млрд грн, достигнут порядка 30 млрд грн.

Подтверждает сказанное выше и эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Однозначно, в 2021 году следует ожидать повышения цену электроэнергии для населения. Другой вопрос — на какое повышение готова пойти власть", — отметил эксперт.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Кабмине ответили, почему в Украине растет цена на газ.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Алик

сегодня, 05:51

А почему в 2 а не в 4 или в 8 раз? Сволочи, нет скорее сатанисты безбожные. Всё не нажрутся.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ