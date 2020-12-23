В Украине может подорожать электроэнергия: названа цена

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Украине в 2021
году тарифы на электроэнергию для населения могут поднять в среднем в два раза.
Такой прогноз озвучил член Наблюдательного совета Института энергетических
стратегий Юрий Корольчук в материале "Комментариев".
Фото из открытых источников
По мнению Юрия
Корольчука, в 2021 году тарифы на электроэнергию для населения поднимут в
среднем в два раза.
Так что, предполагает
Корольчук, долги на рынке электроэнергии населения, которые составляют сейчас
около 5 млрд грн, достигнут порядка 30 млрд грн.
Подтверждает
сказанное выше и эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего
Андриан Прокип.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", в Кабмине ответили, почему в Украине растет
цена на газ.
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Алик
сегодня, 05:51
А почему в 2 а не в 4 или в 8 раз? Сволочи, нет скорее сатанисты безбожные. Всё не нажрутся.