Что будет с тарифом на электроэнергию: мнения экспертов

Сегодня, 22 декабря, отмечается День энергетика. Украинские эксперты решили подвести итоги года и рассказали читателям "Комментариев" чего стоит ожидать украинцам от изменений на энергетическом рынке.

"Тариф для населения нужно было повышать давно"

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук напоминает, что рынок электроэнергии работает у нас второй год. И за это время проявилось много проблем.

"Никто не ожидал, что они будут столь масштабными. Речь, прежде всего, о денежной составляющей, — подчеркивает эксперт. — Сегодня на рынке электроэнергии создалась ситуация, когда долги есть у всех производителей электроэнергии. К примеру, Энергоатому должны 24 млрд — наибольшая сумма. Есть долги и предыдущих периодов – около 30 млрд. Был даже отдельно одобрен закон о погашении этих долгов, выпуске ОВГЗ. Но ничего подобного так и сделано… Есть долги и перед производителями "зеленой энергии" — уже около 20 млрд грн. И это тоже давит в целом на энергосистему".

По словам Юрия Корольчука, существует и проблема баланса рынка электроэнергии в целом. Речь о том, сколько электроэнергии буду вырабатывать АЭС, гидроэлектростанции, тепловые, возобновляемые источники энергии. Весной пересмотрели баланс, сформировали новый. Но уже сейчас его нужно снова пересматривать.

"Что касается тарифов на электроэнергию для населения... Долгое время они оставались низкими, не рыночными, — отмечает эксперт. — Последнее повышение для потребителей было в 2017 году. Давно нужно было повышать вновь — как бы это было не неприятно для потребителей. Недавно, к примеру, прозвучали заявления, что рассматривается вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения с нового года".

По мнению Юрия Корольчука, в 2021 году тарифы на электроэнергию для населения поднимут в среднем в два раза.

"Вместо средней цены в 1,04 грн за 1 кВт/час, будет 2 грн. Отмечу, что даже после такого повышения наши тарифы будут оставаться одними из самых низких, — говорит эксперт. — Причем не только в Европе, но и в сравнении с Россией, Беларусью, Молдовой. Проблема в том, что у людей денег нет. Соответственно, будет расти задолженность… Сомневаюсь, что правительство сумеет разработать грамотную программу субсидий. Как и то, что на это найдутся деньги. Так что, предположительно, долги на рынке электроэнергии (населения), которые составляют сейчас около 5 млрд грн, будут уже порядка 30 млрд".

"Две группы причин кризиса в энергетике"

Электроэнергетический сектор находится в серьезном кризисе, уверен эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип. Он выделяет две основные группы причин: регуляторные причины и частичное падение спроса и внутреннего производства.

Регуляторные причины, по словам эксперта, с заложены еще до 2020 года. Это и неадекватность режима ПСО (Покладення спеціальних обов'язків — ПСО, от англ. public service obligations – PSO; суть которого в поставках тех или иных услуг по заниженным ценам), и ценовое регулирование на всех сегментах рынка, что обусловило ограничения действенности рыночных механизмов. Они также способствовали убыточности многих энергетических компаний, в том числе государственных системных предприятий.

Кроме этого, подчеркивает Андриан Прокип, именно неправильная регулировка обусловила нынешние проблемы с выплатами зеленого тарифа ВИЭ-производителям (возобновляемые источники энергии).

Вторая группа причин, по словам эксперта, связана с падением спроса и внутреннего производства, которые повлияли на работу сектора электроэнергетики. Среди них:

- начало падения промышленного производства в 4 квартале 2019 года (соответственно — и падение энергопотребления);

- аномально теплая зима 2019-2020 годов, что, опять же, снизило спрос и электроэнергию и энергоресурсы;

- большие запасы угля и газа, подготовленные в ожидании "газового транзитного кризиса" (так и не были использованы, ведь соглашение с РФ удалось подписать);

- пандемия, карантин — и соответствующее падение спроса, начиная с весны-2020;

- импорт электроэнергии в течение нескольких месяцев, что частично сократило внутреннее производство.

"ПСО направлено на субсидирование населения, которое сегодня платит неоправданно низкую цену электроэнергии, — подчеркивает Андриан Прокип. — Если оценивать все расходы на передачу и распределение электроэнергии и сравнивать с ценой, которую платит население, в отдельных регионах получится, что цена ее для населения — минусовая. В следующем году, как ожидается, объемы кросс-субсидирования могут составить 80 млрд грн. Фактически компенсацию за население платят энергетические компании и небытовые потребители электроэнергии. Энергоатом — основной донор низкой цены ее для населения — за 9 месяцев 2020 получил 5, 3 млрд убытков. Однозначно, в 2021 году следует ожидать повышения цену электроэнергии для населения. Другой вопрос — на какое повышение готова пойти власть".

Как сообщал портал "Комментарии", Украинцы мало платят за электроэнергию, и тариф на электричество занижен. Такую мысль высказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко. В Минэнерго считают, что нынешняя стоимость киловатта для населения — 90 копеек, в случае использования до 100 кВт крайне низкая.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!