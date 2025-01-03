logo

BTC/USD

96404.25

ETH/USD

3444.23

LTC/USD

106.00

USD/UAH

42.45

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес тарифы В Украине вводится новый подход к начислению субсидий: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вводится новый подход к начислению субсидий: подробности

Правительство утвердило прожиточный минимум на 2025 год. С 1 января он будет составлять 2920 гривен на одного человека, оставаясь на уровне 2024 года.

сегодня, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Украине обновлен порядок учета доходов для расчета субсидий Некоторые государственные выплаты, такие как "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, ссылаясь на постановление Кабинета Министров.

В Украине вводится новый подход к начислению субсидий: подробности

Фото: из открытых источников

Согласно новым правилам, выплаты по указанным программам исключены из совокупного дохода, используемого для назначения жилищных субсидий. Это также касается государственной помощи, связанной с оплатой украинских товаров в рамках инициативы "Сделано в Украине".

Обновления влияют на механизм предоставления жилищных субсидий и льгот. Теперь среднемесячный доход семьи будет рассчитываться без учета этих единовременных выплат, что может упростить доступ к субсидиям для определенных категорий граждан.

Однако в случае определения права на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг эти выплаты будут учитываться как часть совокупного дохода. Это означает, что при назначении льгот такие одноразовые поступления могут повлиять на уровень поддержки, получаемой семьей.

В дополнение к изменениям в системе субсидий правительство утвердило прожиточный минимум на 2025 год. С 1 января он будет составлять 2920 гривен на одного человека, оставаясь на уровне 2024 года. Это решение закреплено в законе о государственном бюджете на следующий год.

Портал "Комментарии" писал, что правительство Украины, похоже, готово повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения , при этом увеличивая субсидии на оплату коммуналки. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, признав, что подобная инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/pfbid0X49LHrBH85eHiSftybVbNMEhEchAUuZNWq88K5gGk19B51NgYDsN9dVtxyKX7baYl
Теги:

Новости

Все новости