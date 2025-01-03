В Украине вводится новый подход к начислению субсидий: подробности

В Украине обновлен порядок учета доходов для расчета субсидий Некоторые государственные выплаты, такие как "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек", больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, ссылаясь на постановление Кабинета Министров.

Фото: из открытых источников

Согласно новым правилам, выплаты по указанным программам исключены из совокупного дохода, используемого для назначения жилищных субсидий. Это также касается государственной помощи, связанной с оплатой украинских товаров в рамках инициативы "Сделано в Украине".

Обновления влияют на механизм предоставления жилищных субсидий и льгот. Теперь среднемесячный доход семьи будет рассчитываться без учета этих единовременных выплат, что может упростить доступ к субсидиям для определенных категорий граждан.

Однако в случае определения права на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг эти выплаты будут учитываться как часть совокупного дохода. Это означает, что при назначении льгот такие одноразовые поступления могут повлиять на уровень поддержки, получаемой семьей.

В дополнение к изменениям в системе субсидий правительство утвердило прожиточный минимум на 2025 год. С 1 января он будет составлять 2920 гривен на одного человека, оставаясь на уровне 2024 года. Это решение закреплено в законе о государственном бюджете на следующий год.

Портал "Комментарии" писал, что правительство Украины, похоже, готово повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения , при этом увеличивая субсидии на оплату коммуналки. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, признав, что подобная инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества в Украине.