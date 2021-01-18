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В ВР зарегистрировали постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов — «ЗА МАЙБУТНЄ»

По мнению представителей партии, сейчас для уплаты за "коммуналку" людям не хватает денег даже с субсидией

сегодня, 18:01
Автор:

Станислав Молчанов

Политическая сила "ЗА МАЙБУТНЄ" зарегистрировала в Верховной Раде постановление №4609 об обращении в Кабинет Министров об отмене повышения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на их повышение. Об этом сообщает сайт партии.

В ВР зарегистрировали постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов — «ЗА МАЙБУТНЄ»

Повышение тарифов сильно волнует некоторых политиков. Фото из открытых источников

Согласно тексту постановления, парламент будет рекомендовать правительству, кроме введения моратория, разработать и внести на рассмотрение парламента изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которыми следует предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях для социально незащищенных слоев населения.

Также народные депутаты из группы "ЗА МАЙБУТНЄ" требуют провести проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, установленной в соответствии с актами Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как   отмечают в партии, по инициативе "ЗА МАЙБУТНЄ" местные советы по всей Украине созывают внеочередные сессии из-за повышения тарифов. Они требуют от президента, правительства и Верховной Рады отменить новые тарифы и ввести мораторий на их повышение. соответствующее обращение уже приняли областные и городские советы в Волынской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской и Черкасской областях.


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Источник: https://zamajbutne.com.ua/za-majbutnye-zareyestruvala-u-vr-postanovu-pro-moratorij-na-pidvyshhennya-komunalnyh-taryfiv/#.YAWdOegzZPY
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