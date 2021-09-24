Власть пытается умыть руки, - нардеп о коммунальных тарифах в Украине

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, страна готова к отопительному сезону, а тарифы не будут расти. За них, по словам главы Кабмина, будут отвечать местные власти. Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал отчет главы правительства по поводу цен на коммунальные услуги, передает корреспондент издания "Комментарии".

Коммунальные тарифы - фото из открытых источников

По словам народного избранника, "власть пытается умыть руки, но это у нее не получится".

"Власти пообещали людям, что тарифы не будут расти. Через месяц начнется отопительный сезон и мы все увидим, как власть выполняет свои обещания, какими будут тарифы для людей. Тогда все станет на свои места", — сказал Гончаренко.

Народный депутат также прокомментировал информацию о том, что в некоторых регионах Украины теплокоммунэнерго "собирают" с граждан платежи за отопление на два месяца вперед. По словам Гончаренко, такие действия являются незаконными, ведь "никто не имеет права требовать деньги за услугу, которая не предоставлена":

"Более того, они (теплокоммунэнерго — ред.) еще требуют от местных властей средства за отопление школ, детских садов, больниц. А также от ОСМД, которые имеют собственные котельные и каким вообще хотят поставить цену по 22 гривны за кубометр газа. То есть это — полная катастрофа и полный коллапс ", — резюмировал нардеп.

Ранее издание "Комментарии" писало, что корреспондент портала "Комментарии" пообщалась с народным депутатом Алексеем Гончаренко. Нардеп поделился своими догадками относительно новой кандидатуры на должность Председателя Верховной Рады (ВР) Украины. Алексей Гончаренко убежден, что должность Председателя ВР в ближайшее время станет вакантной. На вопрос "будете голосовать за решение об отставке Дмитрия Разумкова?" нардеп ответил, что он не будет за это голосовать.





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