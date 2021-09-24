Власть пытается умыть руки, - нардеп о коммунальных тарифах в Украине

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Елизавета Черных
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, страна готова к отопительному сезону, а тарифы не будут расти. За них, по словам главы Кабмина, будут отвечать местные власти. Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал отчет главы правительства по поводу цен на коммунальные услуги, передает корреспондент издания "Комментарии".
Коммунальные тарифы - фото из открытых источников
По словам народного избранника, "власть пытается умыть руки, но это у нее не получится".
Народный депутат также прокомментировал информацию о том, что в некоторых регионах Украины теплокоммунэнерго "собирают" с граждан платежи за отопление на два месяца вперед. По словам Гончаренко, такие действия являются незаконными, ведь "никто не имеет права требовать деньги за услугу, которая не предоставлена":
Ранее издание "Комментарии" писало, что корреспондент портала "Комментарии" пообщалась с народным депутатом Алексеем Гончаренко. Нардеп поделился своими догадками относительно новой кандидатуры на должность Председателя Верховной Рады (ВР) Украины. Алексей Гончаренко убежден, что должность Председателя ВР в ближайшее время станет вакантной. На вопрос "будете голосовать за решение об отставке Дмитрия Разумкова?" нардеп ответил, что он не будет за это голосовать.
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