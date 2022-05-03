Аграрии просят Кабмин утвердить список оккупированных территорий для оптимизации налогообложения

Представители организаций "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и "Всеукраинской аграрной Рады" призывают Кабинет министров и Министерство аграрной политики и продовольствия утвердить перечень временно оккупированных территорий, а также районов, где ведутся боевые действия.

Аграрное сообщество призывает правительство утвердить перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий для надлежащего налогообложения. Фото: Pixabay

Как сообщает пресс-служба УКАБ, из-за отсутствия такого реестра сельхозпроизводители с оккупированных территорий вынуждены платить земельный налог.

Согласно обращению, земельный налог и арендная плата за землю не начисляются для земельных участков на территориях, где ведутся боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

Кроме этого, эти налоги не платятся за земельные участки, которые определены местными властями как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.

По информации УКАБ, этот список 25 апреля утвердило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, однако, согласно требованиям Налогового кодекса, для вступления в силу такого порядка налогообложения его должно утвердить правительство.

На сегодняшний день, как отмечается в заявлении, Кабинет министров этот документ еще не утвердил.

Аграрии подчеркнули, что из-за этого налоги платят как те сельхозпроизводители, которые находятся на временно оккупированных территориях, так и те налогоплательщики, находящиеся на подконтрольной территории Украины, однако хозяйства которых из-за ведения боевых действий уничтожены, разрушены или повреждены.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал одной из главных задач правительства проведение посевной в тех регионах нашей страны, где нет активных боевых действий.

При этом, как заявил Шмыгаль, приоритетом являются продовольственные культуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!