Безработица в Украине: что нужно сделать власти, чтобы ее преодолеть

С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного в Украине получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Комментарии" узнали у экспертов, какие действия власть могла бы применить (но не применила) для снижения роста безработицы и как избежать усугубления ситуации, учитывая накатывающую вторую волну пандемии.

"Рост безработицы в Украине не такой уж катастрофический"

Вряд ли власть располагает инструментами, которые можно было бы использовать, но не применялись для сдерживания роста безработицы. Так считает экономический эксперт Александр Гаврутенко.

"В отличие от многих западных стран, где порой финансовая поддержка потерпевших от карантинных мер бизнесов превышала их доходы в обычные периоды, Украина такими ресурсами не обладает, – поясняет он. – Ровно, как и отсутствуют возможности оплачивать реализацию масштабных инфраструктурных строительств или программ по благоустройству населенных пунктов, создавая при этом большое количество постоянных или временных рабочих мест".

По словам экономического эксперта, для создания новых рабочих мест или их сохранения в любой период – и особенно в кризисный – нужны огромные финансовые вливания. В лучшем случае в виде прямых инвестиций в новые производственные предприятия, или же целевая поддержка от государства.

Александр Гаврутенко подчеркивает: "Доступные же и предпринятые меры: административные, законодательные, где предусматривались различные льготы и упрощения деятельности, естественно недостаточные, но всё же имели сдерживающий эффект. И, нужно признавать, что рост безработицы вследствие карантина у нас не такой уж и катастрофический, как это можно было ожидать".

"Наша власть импотентна во всем"

Политический и экономический эксперт Александр Савченко считает важнейшим вопрос предоставления представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) рынков сбыта для любой их продукции.

"Условно говоря – от пирожков до зерна. Всего, что бы они ни производили. Но власть и до корона-кризиса этим не занималась, и сейчас ничего не делает в данном направлении, – подчеркивает эксперт. – Не умеете открывать крупные предприятия, не в состоянии обеспечить производство турбин, авто, самолетов – дайте возможность развиваться МСБ. В частности, помогите осваивать внешние рынки".

Александр Савченко напоминает, что в 2014-м, когда Украину охватила череда кризисов, Беларусь отхватила себе массу наших рынков, став выгодополучателем из создавшейся ситуации. Сейчас, подчеркивает эксперт, кризис уже в Беларуси.

"Что могла бы сделать наша власть? Помочь отечественному бизнесу занять белорусские рынки сбыта. Что делает наша власть? Начинает играть в геополитические игры, традиционно транжиря шансы. Почему так? Потому что наша власть импотентна во всём", - говорит Александр Савченко.

Он также считает крайне важным для прекращения роста безработицы – перестать давить бизнес налоговыми проверками. Более того – сделать налоговые каникулы для ряда производств. Однако наша власть, подчеркивает эксперт, делает всё с точностью наоборот, предлагая всё новые и новые налоговые инициативы и намереваясь уже с сентября начать тиранить МСБ новыми проверками.

"У украинской власти нет действенного плана по выходу из кризиса"

"К огромному сожалению, у украинской власти нет действенного плана по выходу из кризиса, – говорит политолог, общественный деятель Александр Лазарев. – Она выбрала неолиберальную модель экономики, что подразумевает ликвидацию реального сектора экономики. Плюс – подписано губительное соглашение с МВФ, где наши власти гарантируют приватизацию госпредприятий, фактическое уничтожение основ Трудового кодекса".

Эксперт уверен, что вся экономическая политика нынешней украинской власти работает не на пользу наших граждан, не на социальное государство.

"Всё подчинено исключительно желаниям международных кредиторов. А те заинтересованы в ликвидации конкурентов на мировой экономической арене, где во время кризисов идет традиционное перераспределение общественного блага. И мы за минимальную спекулятивную "помощь" Запада фактически согласились уничтожить реальный сектор экономики", – считает Александр Лазарев.

Это же, по его словам, относится и к экономической части соглашения с Евросоюзом.

"Неслучайно представители ЕС резко одернули нашу власть, когда та попыталась сделать шаги в сторону развития украинского машиностроения, – напоминает эксперт. – А раз украинская власть идет на поводу международных кредиторов, нам гарантирован рост безработицы. И он лишь усилится с новым витком корона-кризиса. Причем если будет попыкта ввести новые карантинные ограничения, это полностью уничтожит МСБ. В итоге мы закредитуемся под губительные условия".

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