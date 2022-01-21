Богатейшие люди мира попросили поднять для них налоги: в чем причина

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Людмила Слободенюк
Налоги для самых богатых компаний мира. Фото из открытых источников
Более сотни бизнесменов из США, Канады и Европы подписались под обращением с просьбой поднять налоги. Миллионеры считают, что якобы платят недостаточно. Особенно в условиях экономического кризиса в мире, когда их доходы все равно растут вверх. Об этом пишет издание "Медуза", передает портал "Комментарии".
Обращение на Давосский экономический форум направила организация "Миллионеры-патриоты". Это организация в Соединенных Штатах Америки, которая с 2010 года объединяющая богатых людей мира, которые в год зарабатывают или имеют активы стоимостью более одного миллиона долларов. Одной из программ этой структуры является борьба за справедливую налоговую систему.
Сейчас Давосский экономический форум продолжается онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Сегодня, 21 января, его завершающий день работы.
По данным экспертов, пандемия сделала еще богаче 10 самых богатых людей мира (Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж и Сергей Брин, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и Стив Балмер). В то время как доходы 99% людей мира сократились и более 160 миллионов человек оказались за чертой бедности (данные благотворительной организации Oxfam).
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