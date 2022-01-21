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Богатейшие люди мира попросили поднять для них налоги: в чем причина

Такое обращение направили на Давосский экономический форум

сегодня, 10:15
Автор:

Людмила Слободенюк
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Богатейшие люди мира попросили поднять для них налоги: в чем причина

Налоги для самых богатых компаний мира. Фото из открытых источников

Более сотни бизнесменов из США, Канады и Европы подписались под обращением с просьбой поднять налоги. Миллионеры считают, что якобы платят недостаточно. Особенно в условиях экономического кризиса в мире, когда их доходы все равно растут вверх. Об этом пишет издание "Медуза", передает портал "Комментарии".

Обращение на Давосский экономический форум направила организация "Миллионеры-патриоты". Это организация в Соединенных Штатах Америки, которая с 2010 года объединяющая богатых людей мира, которые в год зарабатывают или имеют активы стоимостью более одного миллиона долларов. Одной из программ этой структуры является борьба за справедливую налоговую систему.

"Мы, миллионеры, считаем, что существующая налоговая система несправедлива. Пока последние два года мир испытывал огромные испытания, благополучие большинства из нас — росло. Но мало кто из нас платит справедливую долю налогов", — говорится в обращении.
В числе миллионеров, подписавших обращение к мировому экономическому сообществу, есть, например, наследница Уолта Диснея – Эбигейл Дисней и ее брат Тим, а также один из первых инвесторов Amazon Ник Ханауэр.

Сейчас Давосский экономический форум продолжается онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Сегодня, 21 января, его завершающий день работы.

По данным экспертов, пандемия сделала еще богаче 10 самых богатых людей мира (Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж и Сергей Брин, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и Стив Балмер). В то время как доходы 99% людей мира сократились и более 160 миллионов человек оказались за чертой бедности (данные благотворительной организации Oxfam).

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Источник: https://meduza.io/news/2022/01/20/millionery-patrioty-iz-ssha-kanady-i-stran-evropy-poprosili-sobirat-s-nih-bolshe-nalogov
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