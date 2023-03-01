Что скрывает в себе украинский игровой бизнес и почему страдает бюджет

По данным парламентской временной следственной комиссии (ВСК), среди подозреваемых по делам по неуплате налогов в бюджет представителей игрового бизнеса есть сотрудники Нацбанка, банков и финтех компаний, пишут "Комментарии".



Не платят налоги 95% компаний из сферы «игрки»

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"Совокупный оборот легальной и нелегальной "игрки" в Украине 12-15 млрд грн в месяц, то есть до 180 млрд грн в год. При этом налогов в государственный бюджет за 2022 год поступило 730 миллионов гривен, а лицензионных сборов – 1,166 млрд грн, что составляет около 1,9 млрд грн в год, то есть — около 1,2% с оборота. В то же время, по оценкам Службы безопасности Украины, 95% всех компаний на рынке не платят налоги вообще", – написал член ВСК Алексей Жмеренецкий.

Как рассказывает нардеп, существует ряд схем, по которым владельцы игорного бизнеса получают безумные прибыли, в обход всех законов, норм и правил

" Из-за разных схем , прежде всего, остается возможность "гонять" деньги между Украиной и Россией . Сейчас изучаем схемы и помимо "разборок" с органами власти будем "латать" все обнаруженные дыры в законодательстве ", – добавил Жмеренецкий .

На днях, по данным БЭБ, в Киеве и Киевской области разоблачили и остановили деятельность ряда нелегальных игорных заведений в Киевской области. А прежде за несколько дней, деятельность нелегального VIP-казино, размешанном в одном из ресторанов в центре столицы. А еще перед этим потрясли банки и финучреждения.



" Провели обыски в нескольких регионах Украины в финансовых учреждениях. Эти банки использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и т.д. ", — рассказали в БЭБ .

Силовики документировали противоправные действия служебных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали вебсайты двойники, на которых вели онлайн - бизнес. При этом не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор.

"О ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн. Это в свою очередь может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов ", – добавляют в БЭБ .

На портале "Комментарии" говорилось, что 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Писали "Комментарии" ранее и о том, что игорный бизнес поддержал инициативу правительства по исследованию игровой зависимости

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