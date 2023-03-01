Что скрывает в себе украинский игровой бизнес и почему страдает бюджет

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Моесеенко Валентина
По данным парламентской временной следственной комиссии (ВСК), среди подозреваемых по делам по неуплате налогов в бюджет представителей игрового бизнеса есть сотрудники Нацбанка, банков и финтех компаний, пишут "Комментарии".
Не платят налоги 95% компаний из сферы «игрки»
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Как рассказывает нардеп, существует ряд схем, по которым владельцы игорного бизнеса получают безумные прибыли, в обход всех законов, норм и правил
На днях, по данным БЭБ, в Киеве и Киевской области разоблачили и остановили деятельность ряда нелегальных игорных заведений в Киевской области. А прежде за несколько дней, деятельность нелегального VIP-казино, размешанном в одном из ресторанов в центре столицы. А еще перед этим потрясли банки и финучреждения.
Силовики документировали противоправные действия служебных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали вебсайты двойники, на которых вели онлайн - бизнес. При этом не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор.
На портале "Комментарии" говорилось, что 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Писали "Комментарии" ранее и о том, что игорный бизнес поддержал инициативу правительства по исследованию игровой зависимости
Читайте на портале "Комментарии" — азартный бизнес в Украине: как игровые площадки обходят запреты.
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