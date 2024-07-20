Что ждет украинцев: почему Кабмин больше не может откладывать повышения налогов

В медиапространстве продолжают активно обсуждать тему о том, что правительство готовит большой пакет увеличения налогов. В частности, это касается военного сбора. Почему в Кабмине именно сейчас готовят такое решение? Действительно ли его откладывать больше нельзя? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повышение налогов. Фото: из открытых источников

Уже сейчас просматривается невозможность выполнять бюджетные обязательства

Экономический эксперт Даниил Монин так прокомментировал ситуацию:

"Считаю, что Марченко, Гетманцев, Пышный планировали повышение налогов давно... Именно для этой цели подписали меморандум с МВФ, решили дать МВФ 1 млрд долларов процентов, чтобы он все это одобрил".

По его словам, именно поэтому сначала появилась Национальная стратегия Доходов Бюджета, а не национальная стратегия поднятия благосостояния граждан и появилось несколько структурных маяков МВФ, чтобы Украина не могла спрыгнуть с этого пути.

"Но осенью 2023 года что-то пошло не так. Похоже Офис президента не согласился с поднятием налогов. И поэтому представленная Национальная стратегия не содержала поднятия налогов, кроме мер по уничтожению упрощённой системы налогообложения. Бюджет 2024 года был согласован с МВФ и по финансированию с Западом, и нам нужно было просто тратить на безопасность заложенные и согласованные суммы. А это было порядка 1.6-1.7 трлн гривен своих средств. Это примерно столько Украина потратила в 2023-м году. Также в расходы на безопасность входит передача Западом вооружения. Около 800 млрд гривен в год. Итого на безопасность Украина потратила в 2023 году 2.6 трлн при ВВП 6.5 трлн это 40% ВВП. План на 2024 год был примерно такой же и даже после 4-го ревью с МВФ в конце июня, фонд не согласился его поменять, считая, что госрасходы Украина не должна увеличивать и должна работать по ранее согласованному плану", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, факт 2024 года выходит другой.

"Сначала с непонятных мне причин Украина начинает тратить на 50% больше каждый месяц по линии внутренней безопасности, на которую в 2023 году было потрачено около 600 млрд гривен, формируя проблему в бюджете с такой динамикой в размере 300 млрд гривен. Расходы на оборону же шли примерно в том же объеме, как и в 2023 год и не вызывали проблем. Но май показал 154 млрд гривен дефицита бюджета и оказалось, что на зарплаты военным потрачено за 5 месяцев 377 млрд гривен, против 366 млрд в 2023 году, а на обеспечение ЗСУ потрачено 101 млрд гривен, против 190 млрд гривен в 2023 году. При этом общие расходы на оборону удивительным образом за 5 месяцев оказались на 45 млрд гривен больше, когда прямых оборонных расходов было потрачено на практически 80 млрд гривен меньше", – говорит Даниил Монин.

Эксперт отмечает, поскольку военные расходы закрыты, возник вопрос, а не стали ли проводить там выплаты по смертям в военном бюджете. Потому что, если стали, то арифметика собственных военных расходов резко меняется. За 100 тысяч погибших Украина имеет ещё дополнительных расходов на оборону 1.5 трлн гривен ВВП (+20% ВВП дыры в бюджете).

"Но даже, если растянуть выплаты на 4 года, то в первый год там по предложенной формуле набегает сумма в 700 млрд гривен. И тогда оборонный бюджет уже потребует не согласованных 2.6 трлн гривен, а все 3.3 трлн гривен. Формируя с учётом лучших прогнозных доходов по налогам дыру около 600 млрд гривен, которую просто нечем крыть. Правительство решило объявить дефолт по коммерческому долгу и снизить дефицит бюджета на 150 млрд гривен, если реструктуризация не будет проведена. Соответственно потенциальную дыру можно оценить в 450 млрд гривен в этом году. Но этих денег нет. С Западными партнёрами согласована сумма в 38 млрд гривен помощи и с учётом того, что США нам не даёт ни копейки из согласованных в апреле конгрессом США 7.85 млрд, то Украина уже сейчас имеет огромный кризис ликвидности в бюджете. Ибо уже на начало июня денег на счетах в бюджете было меньше, чем в начале года. Ещё нет данных, сколько денег в бюджете на начало июля, но я думаю ещё меньше, ибо в июне нам пришли только деньги от ЕС в размере 2.02 млрд долларов или около 81 млрд гривен, что меньше на 70 млрд гривен, чем дефицит бюджета в мае", – прокомментировал Даниил Монин.

По его мнению, уже сейчас просматривается невозможность выполнять бюджетные обязательства через популистические меры с попыткой увеличить бюджет на безопасность с оценочной суммой в 3.3 трлн гривен или 43% ВВП.

"Правительство не находит ничего лучшего, как в срочном порядке поднять налоги и расширить доходную часть на 140 млрд через дополнительные налоги в бюджет расходную часть на 500 млрд гривен из которых вероятно будут покрыты только 140 млрд. Соответственно правительство вероятно напечатает 350 млрд гривен или около 4.8% ВВП, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Стоит ли из-за этого поднимать налоги? У меня огромный вопрос. Потому что чтобы вы понимали это поднятие налогов не на военное время – это поднятие налогов навсегда. Как и военный сбор, введённый Яценюком в 2014 году с формулировкой до окончания реформирования ЗСУ – вечным. Я уверен эффект долгосрочный никому не интересен и что Украина становится тотально неконкурентной в будущем и получает огромную социальную нагрузку по выплатам на многие годы вперёд ... И, чем дольше война не будет завершаться, тем более очевидным будет тотальный дефолт государства по своим обязательствам", – констатировал эксперт.

Полтриллиона надо где-то найти

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что сегодня дефицит госбюджета – полтриллиона гривен. Эксперт подчеркивает, это прямой дефицит, связанный с безопасностью и обороной.

"То есть, вообще как бы дефицит бюджета у нас 1,6 триллиона, но это дефицит, который был обозначен в бюджете и который имеет покрытие в виде заимствований микрофинансовой помощи. А вот о тех полтриллиона, о которых идет речь – это деньги, которые нельзя привлечь со стороны. Это деньги, которые должны быть найдены где-то в экономике Украины. Потому что по условиям получения нами макроэкономической помощи, ее нельзя использовать для безопасности и обороны, а это полтриллиона денег именно по безопасности и обороне. То есть, грубо говоря, это где-то 200 млрд, которые были излишнее использованы в связи с отсутствием военно-технической помощи в начале этого года от американцев и где-то 300-350 млрд – это деньги, которые нужно дополнительно затратить на новомобилизованных. У нас же мобилизация продолжается. Каждый мобилизованный обходится бюджету в год в 1 млн 300 тысяч грн. То есть, 100 тысяч мобилизовали – 5 млрд из бюджета нужно вытащить. Вот это соотношение, о котором я говорил, оно достаточно чётко показывает ситуацию, которая есть", – отметил Олег Пендзин.

Он добавил, полтриллиона надо где-то найти. Единственный способ – это повышение налогов.

"Да, там есть идея, чтобы часть этих средств покрыть за счёт облигаций внутреннего займа, но Минфин постоянно привлекает оттуда деньги. Максимум, что мог, он вытащил. Есть ещё способ экономического бронирования, но депутаты пока боятся к нему подходить. Поэтому остается вариант только подымать налоги. Как бы вы налоги не крутили, чтобы мы не придумывали, всё равно это будет налог на конечного потребителя. Налог на добавленную стоимость – это налог на конечного потребителя. Военный сбор – это налог на конечного потребителя. Акциз – это налог на конечного потребителя. Даже 1% военного сбора с юридических лиц – всё равно станет налогом на конечного потребителя. Юрлицо заложит этот 1% в цену товара. В итоге всё равно этот 1% мы с вами заплатим в виде повышения цен на товары и услуги. Бизнес в любом случае всё это переложит на нас с вами", – прокомментировал эксперт.

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