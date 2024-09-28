Действительно ли готовится новая волна повышения налогов: в Раде ответили

Парламентарии действительно не исключают нового повышения налогов. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью "Українським новинам" заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Налоги. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем... А это будущее может быть и через месяц или позже... Может появиться соответствующее предложение от правительства. Без него мы ничего не будем делать", — отметил нардеп.

По словам Гетманцева, в этом вопросе необходимо исходить из позиции правительства и необходимых ему средств для финансирования армии, поскольку это "единственное фактически обоснование или повышать НДС".

Политик объяснил, как ресурс, с точки зрения публичных финансов, это правильный источник, и он наименее вреден из всех оставшихся на столе. Потому как ресурс, его можно использовать. В то же время, с другой стороны, нужен ли он вообще или нет – должно определить правительство, добавил депутат.

Гетманцев акцентировал, что пока достаточно тех изменений, за которые Верховная Рада уже проголосовала в первом чтении,

"Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться", — предупредил Даниил Гетманцев.

Читайте на портале "Комментарии" — Верховная Рада со второй попытки поддержала законопроект о повышении налогов. Как результат, в ближайшее время ожидаем налоговые изменения. Среди прочего в ФЛП впервые появится военный сбор. Кроме того, для Объединенной отчетности планируется изменить период предоставления отчета, установить новые ставки налога на прибыль и вести ряд других изменений. Что нужно знать о новом законопроекте? Помогут ли нововведения должным образом увеличить поступление в госбюджет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



