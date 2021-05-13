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Главная Новости Бизнес налоги Добывающие компании платят в украинский бюджет $43, а не $4 за тонну железорудного концентрата — Каленков
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Добывающие компании платят в украинский бюджет $43, а не $4 за тонну железорудного концентрата — Каленков

Реальный размер налоговой ставки в десять раз превышает сумму, которую распространяют некоторые СМИ, говорит специалист

сегодня, 15:10
Автор:

Станислав Молчанов

Налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет 43 доллара США, написал в Facebook президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Добывающие компании платят в украинский бюджет $43, а не $4 за тонну железорудного концентрата — Каленков

Александр Каленков. Фото из открытых источников

Он обратил внимание, что это в десять раз выше суммы в 4 доллара, которая в последнее время часто всплывает в СМИ. В частности, такое предположение на своих страницах в соцсетях распространяет экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Такие заявления являются абсолютно манипулятивными. Напомню, что рентная ставка  это всего лишь один из платежей, которые бизнес направляет в государственный бюджет. В целом же налоговая нагрузка на тонну железорудного концентрата составляет — 43 доллара США, а это в десять раз выше озвученной в СМИ суммы", — написал Каленков.

Цены на железную руду крайне нестабильны, объяснил он. Они могут меняться в зависимости от экономических циклов и таких форс-мажорных обстоятельств как сегодняшняя эпидемия COVID-19. В частности, текущий рост цен до 200 долларов за тонну связывают с сокращением производства в Бразилии и ЮАР, где ситуация с пандемией остается тяжелой. Однако еще недавно стоимость руды не превышала 40 долларов за тонну.

"Безусловно, когда рыночная конъюнктура благоприятна, и цены на сырье возрастают, пропорционально растет налогообложение прибыли компаний и увеличиваются инвестиционные программы", — резюмировал Каленков.


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Источник: http://uaprom.info/news/179331-dobyvayushhie-kompanii-platyat-ukrainskij-byudzhet-43-tonnu-zhelezorudnogo-koncentrata-kalenkov.html
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