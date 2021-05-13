Добывающие компании платят в украинский бюджет $43, а не $4 за тонну железорудного концентрата — Каленков

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Станислав Молчанов
Налоговая нагрузка на тонну произведенного в Украине железорудного концентрата составляет 43 доллара США, написал в Facebook президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
Александр Каленков. Фото из открытых источников
Он обратил внимание, что это в десять раз выше суммы в 4 доллара, которая в последнее время часто всплывает в СМИ. В частности, такое предположение на своих страницах в соцсетях распространяет экс-нардеп Сергей Лещенко.
Цены на железную руду крайне нестабильны, объяснил он. Они могут меняться в зависимости от экономических циклов и таких форс-мажорных обстоятельств как сегодняшняя эпидемия COVID-19. В частности, текущий рост цен до 200 долларов за тонну связывают с сокращением производства в Бразилии и ЮАР, где ситуация с пандемией остается тяжелой. Однако еще недавно стоимость руды не превышала 40 долларов за тонну.
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