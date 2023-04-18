Эксперт обнародовал планы ГНС на текущий год

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Моесеенко Валентина
Основные показатели работы Налоговой службы Украины за 2022 год в публичном отчете ГНС за 2022 год обнародовал в соцсетях координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, пишут "Комментарии".
Что планирует ГНС в текущем году
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Что касается планов налоговиков на текущий год, то у них:
- Модернизация Контакт-центра ДПС
- Автоматизация работы по Big Data/анализу рисков ТЦУ
- е-аудит (SAF-T)
- внедрение CRS и автоматический обмен отчетами (CbC)
- Интерактивная обучающая база для плательщиков и налоговиков
- повышение культуры добровольного декларирования
- Модернизация Е-кабинета: автозаполнение декларации, создание профиля плательщика, мобильное приложение для граждан, интеграция е-кабинета с Действие.
Напомним, "Комментарии" писали, что металлурги Украины постепенно наращивают производство. Несмотря на рост производства, потери против мирного времени составляют 70%.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина уже более года воюет на нескольких фронтах, кроме военного, важной частью выживания является экономическая борьба.
Как писали "Комментарии", у аграриев, занимающихся переработкой зерновых, масличных и бобовых культур, появятся новые финансовые возможности. Программа USAID по аграрному и сельскому развитию предоставит 367 млн грн для софинансирования проектов, касающихся поддержки переработки зерновых, масличных и бобовых культур.
Читайте также на сайте "Комментарии" – стало известно, сколько денег в среднем в месяц нужно на одного члена украинской семьи.
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