Эксперт обнародовал планы ГНС на текущий год

Основные показатели работы Налоговой службы Украины за 2022 год в публичном отчете ГНС за 2022 год обнародовал в соцсетях координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, пишут "Комментарии".



Что планирует ГНС в текущем году





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Что касается планов налоговиков на текущий год, то у них:

- Модернизация Контакт-центра ДПС

- Автоматизация работы по Big Data/анализу рисков ТЦУ

- е-аудит (SAF-T)

- внедрение CRS и автоматический обмен отчетами (CbC)

- Интерактивная обучающая база для плательщиков и налоговиков

- повышение культуры добровольного декларирования

- Модернизация Е-кабинета: автозаполнение декларации, создание профиля плательщика, мобильное приложение для граждан, интеграция е-кабинета с Действие.

Напомним, "Комментарии" писали, что металлурги Украины постепенно наращивают производство. Несмотря на рост производства, потери против мирного времени составляют 70%.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Украина уже более года воюет на нескольких фронтах, кроме военного, важной частью выживания является экономическая борьба.

Как писали "Комментарии", у аграриев, занимающихся переработкой зерновых, масличных и бобовых культур, появятся новые финансовые возможности. Программа USAID по аграрному и сельскому развитию предоставит 367 млн грн для софинансирования проектов, касающихся поддержки переработки зерновых, масличных и бобовых культур.

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