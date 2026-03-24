Элитные авто "обошлись в копеечку": владельцы в 2026 году уже уплатили десятки миллионов налога
Элитные авто "обошлись в копеечку": владельцы в 2026 году уже уплатили десятки миллионов налога

Налог на элитные авто: в 2026 году владельцы уплатили шокирующую сумму

24 марта 2026, 19:59
Кречмаровская Наталия

За два месяца 2026 года – в январе-феврале, владельцы дорогих авто уплатили 61,2 млн грн транспортного налога. В Государственной налоговой службе Украины сообщили, что в этом году было уплачено на 16,5% или 8,7 млн грн больше, чем в прошлом.

Элитные авто "обошлись в копеечку": владельцы в 2026 году уже уплатили десятки миллионов налога

Элитные авто. Фото портал "Комментарии"

По данным налоговой службы, почти треть уплаченного налога получила столица – 18 млн грн.

Также среди лидеров следующие области:

  • Днепропетровская – 5,9 млн грн,

  • Львовская – 5,2 млн грн,

  • Киевская – 4,5 млн грн.

В налоговые службе уточнили, что налог нужно платить за авто, возраст которых не превышает 5 лет, а среднерыночная стоимость больше установленного государством порога (в 2026 году – более 3,2 млн грн). Ставка налога фиксирована – 25 тысяч гривен в год на каждый автомобиль.

Для физических лиц процедура уплаты налога максимально упрощена – налоговые органы самостоятельно исчисляют сумму налога и направляют налоговое уведомление-решение.

"После получения такого сообщения физическое лицо должно уплатить налог в течение 60 дней. В случае просрочки предусмотрены штрафы и пеня. Если владелец авто считает, что налог начислен ошибочно (например, авто было продано), он имеет право обратиться в налоговую для проведения сверки данных", — уточнили в службе.

Налоговики подчеркнули, что неуплата или несвоевременная уплата транспортного налога влечет финансовую ответственность.

"Советуем владельцам дорогих авто заранее проверять, подпадает ли их транспорт под налогообложение, чтобы избежать недоразумений и штрафов", — подытожили в Государственной налоговой службе.

Источник: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/994065.html
