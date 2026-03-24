Элитные авто "обошлись в копеечку": владельцы в 2026 году уже уплатили десятки миллионов налога

Кречмаровская Наталия
За два месяца 2026 года – в январе-феврале, владельцы дорогих авто уплатили 61,2 млн грн транспортного налога. В Государственной налоговой службе Украины сообщили, что в этом году было уплачено на 16,5% или 8,7 млн грн больше, чем в прошлом.
По данным налоговой службы, почти треть уплаченного налога получила столица – 18 млн грн.
Также среди лидеров следующие области:
Днепропетровская – 5,9 млн грн,
Львовская – 5,2 млн грн,
Киевская – 4,5 млн грн.
В налоговые службе уточнили, что налог нужно платить за авто, возраст которых не превышает 5 лет, а среднерыночная стоимость больше установленного государством порога (в 2026 году – более 3,2 млн грн). Ставка налога фиксирована – 25 тысяч гривен в год на каждый автомобиль.
Для физических лиц процедура уплаты налога максимально упрощена – налоговые органы самостоятельно исчисляют сумму налога и направляют налоговое уведомление-решение.
Налоговики подчеркнули, что неуплата или несвоевременная уплата транспортного налога влечет финансовую ответственность.
