Елітні авто “обійшлися в копієчку”: власники у 2026 році вже сплатили десятки мільйонів податку

За два місяці 2026 року — у січні-лютому, власники дорогих авто сплатили 61,2 млн грн транспортного податку. У Державній податковій службі України повідомили, що цього року було сплачено на 16,5% або 8,7 млн грн більше, ніж минулого.

За даними податкової служби, майже третину сплаченого податку отримала столиця – 18 млн грн.

Також серед лідерів наступні області:

Дніпропетровська — 5,9 млн грн,

Львівська — 5,2 млн грн,

Київська — 4,5 млн грн.

У податкові службі уточнили, що податок потрібно сплачувати за авто, вік яких не перевищує 5 років, а середньоринкова вартість більша за встановлений державою поріг (у 2026 році – понад 3,2 млн грн). Ставка податку фіксована – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.

Для фізичних осіб процедура сплати податку максимально спрощена — податкові органи самостійно обчислюють суму податку та надсилають податкове повідомлення-рішення.

“Після отримання такого повідомлення фізична особа повинна сплатити податок протягом 60 днів. У разі прострочення передбачені штрафи та пеня. Якщо власник авто вважає, що податок нараховано помилково (наприклад, авто було продане), він має право звернутися до податкової для проведення звірки даних”, — уточнили у службі.

Податківці наголосили, що несплата або несвоєчасна сплата транспортного податку тягне за собою фінансову відповідальність.

“Радимо власникам дорогих авто заздалегідь перевіряти, чи підпадає їхній транспорт під оподаткування, щоб уникнути непорозумінь і штрафів”, — підсумували в Державній податковій службі.

