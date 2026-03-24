Елітні авто “обійшлися в копієчку”: власники у 2026 році вже сплатили десятки мільйонів податку

Кречмаровская Наталия
За два місяці 2026 року — у січні-лютому, власники дорогих авто сплатили 61,2 млн грн транспортного податку. У Державній податковій службі України повідомили, що цього року було сплачено на 16,5% або 8,7 млн грн більше, ніж минулого.
Елітні авто.
За даними податкової служби, майже третину сплаченого податку отримала столиця – 18 млн грн.
Також серед лідерів наступні області:
Дніпропетровська — 5,9 млн грн,
Львівська — 5,2 млн грн,
Київська — 4,5 млн грн.
У податкові службі уточнили, що податок потрібно сплачувати за авто, вік яких не перевищує 5 років, а середньоринкова вартість більша за встановлений державою поріг (у 2026 році – понад 3,2 млн грн). Ставка податку фіксована – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль.
Для фізичних осіб процедура сплати податку максимально спрощена — податкові органи самостійно обчислюють суму податку та надсилають податкове повідомлення-рішення.
Податківці наголосили, що несплата або несвоєчасна сплата транспортного податку тягне за собою фінансову відповідальність.
