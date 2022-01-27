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ФЛПы уплатили рекордную за 5 лет сумму единого налога

Самыми активными частными предпринимателями в прошлом году стали ІТ-ФЛПы

сегодня, 13:01
Автор:

Карина Ожерельева
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В Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) в течение 2021 года в целом уплатили 34,8 млрд грн единого налога. Это значительно выше показателя 2020 года — на 7,2 млрд гривен (тогда ФЛПы заплатили 27,6 млрд грн), а также является абсолютным рекордным показателем за последние 5 лет. Об этом сообщает Обозреватель.

ФЛПы уплатили рекордную за 5 лет сумму единого налога

Предприниматель – фото из открытых источников

Аналитики платформы для работы с открытыми данными "Опендабот" предоставили показатели, указывающие, сколько платили ФЛП с 2016 года:

  • 2016 – 10,3 млрд грн
  • 2017 год – 15,4 млрд грн
  • 2018 – 19,8 млрд грн
  • 2019 – 24,9 млрд грн
  • 2020 год – 27,6 млрд грн

"Рекорд объясняется как увеличением дохода ФЛП, так и ростом количества новых предпринимателей. А также тем, что открытые ФЛП стали реже закрываться", — отмечают аналитики.

Также отмечается, что количество ФЛП в Украине стремительно растет. Только в 2021 году количество ФЛП выросло на 83 257, то есть на 4 % с уровня 2020 года. Всего в Украине сейчас насчитывается уже почти 2 млн ФЛП.

Самыми активными частными предпринимателями в прошлом году стали ИТ-ФЛПы, доля которых в общем увеличении среди всех украинских компаний составила более 50%.

"IT-сфера выросла за год на 44,5 тыс. ФЛП-программистов (26%). Таким не может похвастаться ни один вид деятельности", – говорят аналитики.

Как сообщали ранее "Комментарии", Гетманцев рассказал, кого из ФЛП освободят от штрафов и анонсировал изменения в закон. Депутат рассказал, что будет зарегистрирован новый законопроект, который будет вносить правки и голосовать за него представители монобольшинства планируют во вторник, 1 февраля. Этот документ будет предусматривать освобождение от штрафов всех предпринимателей задним числом, а также уменьшение суммы штрафа в десять раз по сравнению с определенной законом.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/fopi-splatili-rekordnu-za-5-rokiv-sumu-edinogo-podatku.htm
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