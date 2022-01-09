logo

BTC/USD

41835.09

ETH/USD

3125.77

LTC/USD

130.64

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги ФОПам отсрочат штрафы за неприменение кассовых аппаратов: Гетманцев раскрыл подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

ФОПам отсрочат штрафы за неприменение кассовых аппаратов: Гетманцев раскрыл подробности

Предпринимателям могут дать еще месяц на регистрацию кассовых аппаратов

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Народные избранники могут до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей, которые так и не обзавелись кассовыми аппаратами. Соответствующие изменения в законодательство предлагает председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Как информирует издание "Комментарии", об этом нардеп рассказал в эфире телеканала "Espreso.TV".

ФОПам отсрочат штрафы за неприменение кассовых аппаратов: Гетманцев раскрыл подробности

Даниил Гетманцев Фото: epravda.com.ua

Даниил Гетманцев отметил, что власти идут навстречу, в первую очередь, мелкому бизнесу. Именно поэтому он уже выступил с идеей внести изменения в законодательство, чтобы гарантировать предпринимателям, что им не придется оплачивать штраф, если они до 1 февраля не сумели по тем или иным причинам зарегистрировать РРО.

Что касается введения РРО, то дискуссию на этот счет Даниил Гетманцев считает вообще лишенной всякого смысла. Тем более, что кассовые аппараты давно уже введены во всех странах Европы, а также в государствах, с которыми граничит Украина. Введены они также в США и странах Азии и Африки.

"Это элементарный инструмент учета товара, который гарантирует права потребителями и гарантирует государству то, что налоги уплачены", – отметил Гетманцев.

Он добавил, единственные, кто стоит за такими дискуссиями и кто выигрывает от непонятных обсуждений – это политики, которые пытаются подстрекать людей, подстрекать тех же самых ФОПов, рассказывая им разные мифы, агитируя людей на массовые акции протеста.

Читайте также на портале "Комментарии" – аналитик рассказал о "сюрпризах" от власти в скандальном законопроекте №5600.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-lWBzYOcxb8
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!