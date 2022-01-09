ФОПам отсрочат штрафы за неприменение кассовых аппаратов: Гетманцев раскрыл подробности

Народные избранники могут до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей, которые так и не обзавелись кассовыми аппаратами. Соответствующие изменения в законодательство предлагает председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Как информирует издание "Комментарии", об этом нардеп рассказал в эфире телеканала "Espreso.TV".

Даниил Гетманцев Фото: epravda.com.ua

Даниил Гетманцев отметил, что власти идут навстречу, в первую очередь, мелкому бизнесу. Именно поэтому он уже выступил с идеей внести изменения в законодательство, чтобы гарантировать предпринимателям, что им не придется оплачивать штраф, если они до 1 февраля не сумели по тем или иным причинам зарегистрировать РРО.

Что касается введения РРО, то дискуссию на этот счет Даниил Гетманцев считает вообще лишенной всякого смысла. Тем более, что кассовые аппараты давно уже введены во всех странах Европы, а также в государствах, с которыми граничит Украина. Введены они также в США и странах Азии и Африки.

"Это элементарный инструмент учета товара, который гарантирует права потребителями и гарантирует государству то, что налоги уплачены", – отметил Гетманцев.

Он добавил, единственные, кто стоит за такими дискуссиями и кто выигрывает от непонятных обсуждений – это политики, которые пытаются подстрекать людей, подстрекать тех же самых ФОПов, рассказывая им разные мифы, агитируя людей на массовые акции протеста.

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