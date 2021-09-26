Глава Бюро экономической безопасности рассказал с чего начнет работу ведомство

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Александра Якубовская
Директор новосозданного Бюро экономической
безопасности Украины Вадим Мельник на одном из телеканалов рассказал, с чего ведомство начнет
работу. Об этом сообщает издание "Интерфакс".
Работа ведомства - фото с открытых источников
Так, Мельник заявил, что в планах
начинать расследование не с бизнеса, а с проведения аналитических работ "схематоза",
который дает возможность бизнесу уклоняться от уплаты налогов.
Напомним, что запуск работы БЭБ запланирован на 25 ноября этого года, после чего в Украине прекратит свою работу Государственная фискальная служба. Такое решение Верховная рада приняла 28 января в 2021 году. Тогда депутаты приняли закон, который направлен на создание в Украине нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности. Который, по их мнению, станет единственным органом, направленным исключительно на расследования, касающиеся экономики государства.
Также, на создании данного органа настояли международные кредиторы Украины, в частности МВФ.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Бюро
экономической безопасности (БЭБ) сейчас критически нуждается в победных кейсах.
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