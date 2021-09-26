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Глава Бюро экономической безопасности рассказал с чего начнет работу ведомство

Директор ведомства рассказал, как будет работать Бюро экономической безопасности

сегодня, 10:10
Автор:

Александра Якубовская

Директор новосозданного Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник на одном из телеканалов рассказал, с чего ведомство начнет работу.  Об этом сообщает издание "Интерфакс".

Глава Бюро экономической безопасности рассказал с чего начнет работу ведомство

Работа ведомства - фото с открытых источников

Так, Мельник заявил, что в планах начинать расследование не с бизнеса, а с проведения аналитических работ "схематоза", который дает возможность бизнесу уклоняться от уплаты налогов.  

"Как будет работать Бюро экономической безопасности? Не с бизнеса начинаем расследования, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы… И только в третью очередь мы идем к бизнесу и говорим – вы вследствие использования схемы уклонились, пожалуйста, уплатите налоги, либо самостоятельно, закон это позволяет, либо путем налоговых проверок", — рассказал Мельник.

Напомним, что запуск работы БЭБ запланирован на 25 ноября этого года, после чего в Украине прекратит свою работу Государственная фискальная служба. Такое решение Верховная рада приняла 28 января в 2021 году. Тогда депутаты приняли закон, который направлен на создание в Украине нового правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности. Который, по их мнению, станет единственным органом, направленным исключительно на расследования, касающиеся экономики государства.

Также, на создании данного органа настояли международные кредиторы Украины, в частности МВФ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) сейчас критически нуждается в победных кейсах.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/769984.html
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