Готовы ли украинцы к повышению налогов ради помощи Запада: опрос КМИС
Готовы ли украинцы к повышению налогов ради помощи Запада: опрос КМИС

Социологи предложили респондентам два возможных сценария развития событий

6 мая 2026, 11:13
Кравцев Сергей

48% украинцев считают, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это будет предусматривать непопулярные шаги и повышение налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Повышение налогов. Фото: из открытых источников

Социологи предложили украинцам два возможных сценария развития событий.

Первый предполагал согласование реформ и решений, необходимых для получения международной помощи, что позволит финансировать оборону, социальные программы и другие государственные нужды, но в то же время будет означать повышение налогов.

Именно его поддержали 48% опрошенных.

30% респондентов заявили, что Украина должна отказаться от непопулярных решений и не повышать налоги, даже если это приведет к нехватке средств на оборону и социальную сферу.

Еще 22% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.

Читайте на портале "Комментарии" — накануне в сети интернет появилась информация, что Верховная Рада готовит законодательные инициативы по повышению тарифов на электроэнергию и тепло для населения.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

"Как сообщили Центру в Министерстве энергетики Украины, мораторий на повышение тарифов остается в силе. Он действует с 2022 года и будет сохраняться в течение военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Поэтому тарифы для населения на тепло, горячую воду и газоснабжение не меняются, ни одно решение об их повышении пока не рассматривается", — заверили.




Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1611&page=1&fbclid=IwY2xjawRnwfBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFvQklTMnBjWWRraFZnY0NXc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHn2P9jiRGE-_Pt2N0B5LV4IdxFV_hJhxK26FyBhdQQQ2nkvsoZ1iZF1Rchgl_aem_YnjjmkmyMvtD5GWGgrlOOg
