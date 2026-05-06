Готовы ли украинцы к повышению налогов ради помощи Запада: опрос КМИС

Кравцев Сергей
48% украинцев считают, что государство должно принять все необходимые решения для получения западного финансирования, даже если это будет предусматривать непопулярные шаги и повышение налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Социологи предложили украинцам два возможных сценария развития событий.
Первый предполагал согласование реформ и решений, необходимых для получения международной помощи, что позволит финансировать оборону, социальные программы и другие государственные нужды, но в то же время будет означать повышение налогов.
Именно его поддержали 48% опрошенных.
30% респондентов заявили, что Украина должна отказаться от непопулярных решений и не повышать налоги, даже если это приведет к нехватке средств на оборону и социальную сферу.
Еще 22% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что эта информация не соответствует действительности.