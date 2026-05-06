Чи готові українці до підвищення податків заради допомоги Заходу: опитування КМІС

48% українців вважають, що держава має ухвалити всі необхідні рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачатиме непопулярні кроки та підвищення податків. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи запропонували українцям два можливі сценарії розвитку подій.

Перший передбачав погодження реформ і рішень, необхідних для отримання міжнародної допомоги, що дозволить фінансувати оборону, соціальні програми та інші державні потреби, але водночас означатиме підвищення податків.

Саме його підтримали 48% опитаних.

Натомість 30% респондентів заявили, що Україна має відмовитися від непопулярних рішень і не підвищувати податки, навіть якщо це призведе до нестачі коштів на оборону та соціальну сферу.

Ще 22% учасників опитування не змогли визначитися зі своєю позицією.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

“Як повідомили Центру в Міністерстві енергетики України, мораторій на підвищення тарифів залишається чинним. Він діє з 2022 року і зберігатиметься протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Тому тарифи для населення на тепло, гарячу воду та газопостачання не змінюються, жодне рішення про їх підвищення наразі не розглядається”, — запевнили аналітики ЦПД.



