Льготы в кредитовании для бизнеса и страхование военных рисков должны быть в прифронтовых регионах. Об этом глава Ассоциации прифронтовых городов и общин и городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал в комментарии журналистке Новости.LIVE.

Игорь Терехов: Бизнес в прифронтовых регионах нужно поддерживать, а не ставить на колени

Терехов отметил необходимость принятия решений для поддержки прифронтовых территорий. Он заявил, что государство должно принять ряд решений, чтобы бизнес оставался в этих регионах.

"Наш пример города Харькова, когда мы отменили все местные налоги и сборы. Тем самым мы поступили так, что у бизнеса появились льготные средства. И по нашему примеру, сейчас по этому пути идет Запорожье. Кроме того, я знаю, будет Николаев принимать такое решение. На государственном уровне нужна компенсация для местных бюджетов по этим льготам", – отметил мэр Харькова.

Также Терехов выступил против решения о введении НДС для ФЛП.

"По моему мнению, это бессмыслица сегодня, потому что этот бизнес просто закроется, станет на колени или просто исчезнет. Поэтому очень важно сегодня отстоять интересы малого бизнеса и не вводить НДС", – добавил Терехов.

