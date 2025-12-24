Пільги в кредитуванні для бізнесу та страхування військових ризиків мають бути у прифронтових регіонах. Про це голова Асоціації прифронтових міст і громад та міський голова Харкова Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE.

Ігор Терехов: Бізнес в прифронтових регіонах треба підтримувати, а не «ставити на коліна»

Терехов наголосив на необхідності ухвалення рішень для підтримки прифронтових територій. Він заявив, що держава має ухвалити низку рішень, щоб бізнес залишався у цих регіонах.

"Наш приклад міста Харкова, коли ми скасували всі місцеві податки і збори. Цим самим ми зробили так, що у бізнесу з'явилися пільгові кошти. І по нашому прикладу, зараз цим шляхом йде Запоріжжя. Крім цього, я знаю, буде Миколаїв приймати таке рішення. На державному рівні потрібна компенсація для місцевих бюджетів щодо цих пільг", – зазначив мер Харкова.

Також Терехов виступив проти рішення щодо запровадження ПДВ для ФОПів.

"На мою думку, це безглуздя сьогодні, бо цей бізнес просто зачиниться, чи стане на коліна, чи просто зникне. Тому дуже важливо сьогодні відстояти інтереси малого бізнесу і не вводити ПДВ", – додав Терехов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Дмитро Разумков наголошує, що влада робить усе, щоб молодь виїжджала з країни.

"Наша країна воює, у тому числі, за те, щоб не бути схожою на росію. Але влада намагається зробити нас подібними. Бо так зручніше керувати: коли народ терпить, мовчить, боїться критикувати, "бо війна".

Паралельно влада робить усе, щоб молодь виїжджала з країни. Щоб не було протестів і нового "картонного Майдану", щоб тут не залишалися ті, хто ставитиме запитання і вимагатиме відповідей. І це вже відбувається не в теорії, а на практиці.

Старші класи шкіл порожніють, бо батьки вивозять дітей від абсурдних правил на кшталт штрафів для підлітків, які не стали на військовий облік у 16 років. Періодично виникають розмови щодо мобілізації жінок. Порушені обіцянки не підвищувати податки та тарифи. Після дозволу виїзду чоловікам до 22 років країну покинуло понад 170 тисяч молодих людей, бо вони не вірять, що завтра правила не змінять", – наголошує Разумков.