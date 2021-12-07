Как повышение эконалогов может повлиять на экологическую ситуацию в Украине: рассказали эксперты

В Украине нужно совершенствовать систему контроля выбросов, фото из открытых источников
Верховная Рада одобрила т.н. "ресурсный" закон
№5600, предусматривающий среди прочего увеличение ставки на выбросы СО2, сброс вредных веществ в воду, хранение твердых отходов. Эксперты оценили для издания "Комментарии",
способно ли нововведение серьезно улучшить экологическую ситуацию.
Повышение ставок на выбросы вряд ли как-то серьезно
улучшит экологическую ситуацию
Глава
Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко обращает
внимание, что длительное время "экологический налог" был в Украине ужасно
занижен. По сравнению с Европой – чуть ли не в 10 раз. Сейчас подняли частично,
до европейского аналога всё еще далеко, акцентирует эксперт.
"Говорить о том, что это как-то серьезно
улучшит экологическую ситуацию – не приходится. Вряд ли владельцы предприятий,
загрязняющих окружающую среду, активно бросятся внедрять экологические моменты.
Но определенный позитив, конечно, есть. И бюджет получит чуть больше, и
правильное направление обозначено. Хоть, надо сказать, многие из тех, кто
должен бы платить такой налог, не платят – на законных основаниях. Формулировки
закона довольно туманные. И если ты работаешь, к примеру, на небольшом
предприятии, которое может довольно сильно загрязнять окружающую среду, ты
способен обойти закон", – поясняет Александр Охрименко.
Он подчеркивает, что до уровня, который
реально стимулировал бы вводить экологические нормы – пока далеко.
"Возможно, вначале планировали поднять этот
налог куда больше. Но подняли, как подняли…", – резюмирует экономист.
В Украине нет такой системы контроля, которая дала бы возможность привлекать к ответственности нарушителей
Исполнительный директор общественной
экологической организации "Голос Природы", г. Каменское (Днепропетровская обл.)
Евгений Колишевский отмечает:
"Принятие Верховной Радой т.н. "ресурсного" закона
№5600, который предусматривает повышение платы за промышленные выбросы, может
способствовать снижению загрязнению атмосферы и водных объектов. Например, в
Чехии, после существенного повышения платы за выбросы промышленной пыли,
предприятиям пришлось внедрять современные системы очистки и сокращать выбросы".
В тоже время, по мнению эксперта, принятый закон не будет работать без эффективного
государственного контроля.
"Действующая система контроля в Украине пока
не даёт возможности привлекать к ответственности нарушителей ни
государственным, ни местным органам власти. Из неофициальных источников
организации "Голос Природы" известно, что многие промышленные предприятия
нелегально сжигают свои бытовые отходы, а жидкие сбрасывают в канализацию,
разбавляя их бытовыми стоками", – рассказал Евгений Колишевский.
Поэтому, продолжает он, вместе с повышением
платы за выбросы необходимо совершенствовать систему контроля выбросов и регистрации
случаев нарушения.
"Например, принятие 13 апреля 2020 года закона
№ 556-IX, который предусматривает существенное повышение штрафов за сжигание
стерни, сухостоя и листьев, не принесло результатов. В Днепропетровской области
продолжают массово сжигать на полях стерню и другу сухую растительность", –
делится эксперт.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперт высказался об отставке министра экологии.
Читайте Comments.ua в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.