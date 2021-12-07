logo

BTC/USD

51370.04

ETH/USD

4404.60

LTC/USD

161.73

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес налоги Как повышение эконалогов может повлиять на экологическую ситуацию в Украине: рассказали эксперты
commentss НОВОСТИ Все новости

Как повышение эконалогов может повлиять на экологическую ситуацию в Украине: рассказали эксперты

Эксперты оценили, как увеличение размера налогов на выбросы вредных веществ предприятиями повлияет экологическую ситуацию в Украине

сегодня, 13:04
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Как повышение эконалогов может повлиять на экологическую ситуацию в Украине: рассказали эксперты

В Украине нужно совершенствовать систему контроля выбросов, фото из открытых источников

Верховная Рада одобрила т.н. "ресурсный" закон №5600, предусматривающий среди прочего увеличение ставки на выбросы СО2, сброс вредных веществ в воду, хранение твердых отходов. Эксперты оценили для издания "Комментарии", способно ли нововведение серьезно улучшить экологическую ситуацию.

Повышение ставок на выбросы вряд ли как-то серьезно улучшит экологическую ситуацию

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко обращает внимание, что длительное время "экологический налог" был в Украине ужасно занижен. По сравнению с Европой – чуть ли не в 10 раз. Сейчас подняли частично, до европейского аналога всё еще далеко, акцентирует эксперт.

"Говорить о том, что это как-то серьезно улучшит экологическую ситуацию – не приходится. Вряд ли владельцы предприятий, загрязняющих окружающую среду, активно бросятся внедрять экологические моменты. Но определенный позитив, конечно, есть. И бюджет получит чуть больше, и правильное направление обозначено. Хоть, надо сказать, многие из тех, кто должен бы платить такой налог, не платят – на законных основаниях. Формулировки закона довольно туманные. И если ты работаешь, к примеру, на небольшом предприятии, которое может довольно сильно загрязнять окружающую среду, ты способен обойти закон", – поясняет Александр Охрименко.

Он подчеркивает, что до уровня, который реально стимулировал бы вводить экологические нормы – пока далеко.

"Возможно, вначале планировали поднять этот налог куда больше. Но подняли, как подняли…", – резюмирует экономист.

В Украине нет такой системы контроля, которая дала бы возможность привлекать к ответственности нарушителей

Исполнительный директор общественной экологической организации "Голос Природы", г. Каменское (Днепропетровская обл.) Евгений Колишевский отмечает:

"Принятие Верховной Радой т.н. "ресурсного" закона №5600, который предусматривает повышение платы за промышленные выбросы, может способствовать снижению загрязнению атмосферы и водных объектов. Например, в Чехии, после существенного повышения платы за выбросы промышленной пыли, предприятиям пришлось внедрять современные системы очистки и сокращать выбросы".

В тоже время, по мнению эксперта, принятый закон  не будет работать без эффективного государственного контроля.

"Действующая система контроля в Украине пока не даёт возможности привлекать к ответственности нарушителей ни государственным, ни местным органам власти. Из неофициальных источников организации "Голос Природы" известно, что многие промышленные предприятия нелегально сжигают свои бытовые отходы, а жидкие сбрасывают в канализацию, разбавляя их бытовыми стоками", – рассказал Евгений Колишевский.

Поэтому, продолжает он, вместе с повышением платы за выбросы необходимо совершенствовать систему контроля выбросов и регистрации случаев нарушения.

"Например, принятие 13 апреля 2020 года закона № 556-IX, который предусматривает существенное повышение штрафов за сжигание стерни, сухостоя и листьев, не принесло результатов. В Днепропетровской области продолжают массово сжигать на полях стерню и другу сухую растительность", – делится эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт высказался об отставке министра экологии.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!