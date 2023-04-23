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Как работают до сих пор таможенные схемы показал бизнесмен

Сеяр Куршутов приводит пример, якобы, безумных доходов от "таможенных схем" даже во время войны

сегодня, 16:30
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Автор:

Моесеенко Валентина

О потенциальной таможенной сделке написал в своем "Фейсбуке" бизнесмен Сеяр Куршутов, передают "Комментарии".

Как работают до сих пор таможенные схемы показал бизнесмен

Одиозный подсанкционный бизнесмен рассказал о схемах на таможне


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"Поздравляем очередного некомпетентного временного руководителя таможни Звагинцева с его первым бетонным "мероприятием" , подсакционный бизнесмен Сеяр Куршутов. - 22.04.2023 Iveco Daily KA8948KE проехал через пункт пропуска Угринов-Долгобычав Львовской таможни как "пустой " .

По его словам, во время растаможки инспекторы совместно с Управлением противодействия контрабанде провели проверку пустого автомобиля, и добавили и соответствующее фото. Однако, в сразу после выезда за пределы блокпоста силовики осмотрели автомобиль, где нашли 4 поддона техники Apple и 5 - китайской техники.

"Конкретную команду пропустить этот груз дал заместитель начальника Львовской таможни Кравченко Тарас (ранее работал в Ровно и Одессе ), – уверяет подсанкционный бизнесмен. - реальная стоимость груза составляет около 2 млн долларов. Таможенная ОПГ, за перевозку таких грузов, получает 8,5-10% от реальной стоимости товара. В данном конкретном случае 170-200 тыс. долларов " .

Сеяр Куршутов уверяет, что на самом деле на таких схемах "зарабатывают" миллионы долларов даже во время войны.

" А вы продолжайте слушать истории о Западе, который нас недостаточно поддерживает, закрывая глаза на откровенных дебилов и воров ", – добавляет наконец бизнесмен .

Как писали "Комментарии", парламентарии сделали первый шаг к перезагрузке таможни, приняв за основу законопроект №6490-д, который, в частности, предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя таможни на основе лучших практик конкурсов в антикоррупционные органы.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что правительство Украины обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет содержать ее интеграцию с ЕС, совместный контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время совещания по реформе таможни.

Читайте также на страницах "Комментариев" — два месяца после "большого шухера" на таможне.



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Источник: https://www.facebook.com/seyar.kurshutov/posts/pfbid02M9FSyTWUUmg4u9HbrHEqtquU2s8BfjrnvpgZSpfTngGCLiZWLSwBLNdkYd2WHGGCl?__cft__[0]=AZV9bYbzyNgiwLLAeKgY55mLafkFICrNZ_8b52tQVpG-3hVaDMflY2YP4QZ27EjaNlHDbaCdSm-RNFTDQxeE67RruZEBpfMPVd4rEmMcBiqOeTysjQQtKEvi6_0B
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