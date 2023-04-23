Как работают до сих пор таможенные схемы показал бизнесмен

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
О потенциальной таможенной сделке написал в своем "Фейсбуке" бизнесмен Сеяр Куршутов, передают "Комментарии".
Одиозный подсанкционный бизнесмен рассказал о схемах на таможне
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, во время растаможки инспекторы совместно с Управлением противодействия контрабанде провели проверку пустого автомобиля, и добавили и соответствующее фото. Однако, в сразу после выезда за пределы блокпоста силовики осмотрели автомобиль, где нашли 4 поддона техники Apple и 5 - китайской техники.
Сеяр Куршутов уверяет, что на самом деле на таких схемах "зарабатывают" миллионы долларов даже во время войны.
Как писали "Комментарии", парламентарии сделали первый шаг к перезагрузке таможни, приняв за основу законопроект №6490-д, который, в частности, предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя таможни на основе лучших практик конкурсов в антикоррупционные органы.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что правительство Украины обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет содержать ее интеграцию с ЕС, совместный контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время совещания по реформе таможни.
Читайте также на страницах "Комментариев" — два месяца после "большого шухера" на таможне.
Обсуждения
Новости