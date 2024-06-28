Какие автомобили и недвижимость облагаются налогом на роскошь

С началом 2024 года в Украине вступили в силу новые правила для налога на роскошь. Эти изменения затрагивают владельцев дорогих автомобилей и крупных квартир или домов. Подробно разберем, что изменилось и как это повлияет на владельцев такого имущества.

Налог на роскошь в Украине в 2024: кого коснутся изменения

Что такое налог на роскошь?

Налог на роскошь – это форма имущественного налога, который ежегодно взимается с владельцев дорогостоящих транспортных средств и недвижимости большой площади. В зависимости от объекта, к налогу на роскошь относятся транспортный налог и налог на недвижимое имущество.

Какие автомобили подпадают под налог в 2024 году?

Транспортный налог взимается с легковых автомобилей, возраст которых не превышает пять лет. Министерство экономики Украины ежегодно определяет среднерыночную стоимость авто, которая служит базой для расчета налога. В этом году порог среднерыночной стоимости составляет 2 662 500 грн, что равно 375 минимальным зарплатам. Список автомобилей, подлежащих налогообложению, включает марки, такие как Aston Martin, Audi, Bentley и другие.

Недвижимость и налоги

Владельцы квартир площадью свыше 300 кв. м и домов площадью более 500 кв. м также подпадают под налог на роскошь. Местные органы власти устанавливают ставку налогообложения, которая не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января отчетного года за каждый квадратный метр.

Налогообложение недвижимости в условиях войны

В ответ на продолжающиеся военные действия, Налоговый кодекс Украины был дополнен новыми положениями, позволяющими уменьшить или даже аннулировать налог для собственников недвижимости, пострадавшей от боевых действий, но все еще пригодной для использования.

Ранее “Комментарии” писали, что при покупке или продаже жилья в Украине украинцев ждут несколько обязательных платежей. Это госпошлина, налог на доходы (НДФЛ), пенсионный и военный сборы. Также, если у вас большая квартира или дом, придется платить налог на роскошь.