Какие налоги нужно платить при покупке или продаже жилья

При покупке или продаже жилья в Украине украинцев ждут несколько обязательных платежей. Это госпошлина, налог на доходы (НДФЛ), пенсионный и военный сборы. Также, если у вас большая квартира или дом, придется платить налог на роскошь.

Покупка жилья: какие налоги вас ждут

Обязательные платежи при сделках с недвижимостью

Государственная пошлина — это сбор за регистрацию сделки. Стандартный размер этого налога составляет 1% от стоимости объекта недвижимости, который оплачивает продавец.

Покупатель, в свою очередь, обязан уплатить пенсионный сбор, также равный 1% от стоимости приобретаемого имущества. В случае продажи квартиры в течение года, первая сделка освобождается от НДФЛ, однако последующие продажи облагаются налогом в размере 5% при второй продаже и 18% при третьей и последующих. Если недвижимость находилась в собственности менее трех лет, налог составляет 18%, независимо от количества сделок.

Кроме того, продавцы уплачивают военный сбор в размере 1,5% от стоимости продаваемой недвижимости.

Налог "на роскошь" для владельцев крупных площадей

Ежегодный налог на роскошь касается владельцев жилой недвижимости определенной квадратуры: квартиры от 60 квадратных метров, дома от 120 квадратных метров, и доли жилых помещений от 180 квадратных метров. Ставка налога определяется местными органами власти и не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за квадратный метр по состоянию на 1 января 2024 года. Налог необходимо уплатить до 1 июля следующего года.

Для объектов свыше 300 квадратных метров для квартир и 500 квадратных метров для домов предусмотрена дополнительная плата в размере 25 тысяч гривен в год.

Для более точного расчета налогового обязательства можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте налоговой службы.