Какие ФЛП могут работать без кассовых аппаратов - налоговая служба

В январе 2022 года вступил в силу закон, согласно которому предприниматели должны пользоваться РРО (кассовыми аппаратами). Налоговая служба объяснила, должны ли все ФЛП использовать кассовые аппараты и когда можно обойтись без них.

Расчетная операция - Today.ua

Если с предпринимателем рассчитываются обычно только безналичными и если деньги поступают не на платежную карту ФЛП, а на счет в банке, то можно не использовать кассовые аппараты. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Служба даже опубликовала видеоролик, в котором говорится о предпринимателе, осуществляющем торговлю в Интернете.

"Я изменил способ оплаты по реквизитам платежной карты на реквизиты текущего счета, открытого в банке и продолжил в этом году работу без кассового аппарата и без нарушений законодательства", — сообщает предприниматель в видеоролике.

Правительство также ранее отмечало, кто из ФЛП может не использовать кассовые аппараты. В частности, РРО могут не пользоваться ФЛП первой группы, а также второй и четвертой, если они работают в селе. Также они не должны торговать подакцизными товарами, а годовой объем расчетных операций не должен превышать 1,09 миллиона гривен. При выполнении этих условий предприниматели могут не использовать кассовые аппараты.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) в течение 2021 года в целом уплатили 34,8 млрд грн единого налога. Это значительно выше показателя 2020 года — на 7,2 млрд гривен (тогда ФЛПы заплатили 27,6 млрд грн), а также является абсолютным рекордным показателем за последние 5 лет. Также отмечается, что количество ФЛП в Украине стремительно растет.

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