Калифорния предложила ввести солнечный налог: Илон Маск высказал жесткую ответную позицию

Генеральный директор Tesla Илон Маск раскритиковал предложение Калифорнии по поводу новых правил учета энергии на солнечных панелях, назвав эту идею "странным ходом против окружающей среды", и компания заявила, что потребители будут сталкиваться с большими счетами за энергию. Об этом сообщает Fox News.

Солнечные панели – фото из открытых источников

Калифорнийская программа Net Energy Metering (NEM) позволила 1,3 миллионам клиентов установить примерно 10 000 мегаватт возобновляемой генерации энергии на крыше, почти вся из которых является солнечной энергией. Программа снижает спрос на электрическую сеть штата на целых 25% в течение полудня, когда светит солнце.

Согласно Комиссии коммунальных услуг Калифорнии, это предложение, названное NEM 3.0, будет взимать с потребителей солнечной энергии компаний Pacific Gas & Electric, Southern California Edison и San Diego Gas & Electric плату за доступ к сети в размере 8 долларов США за киловатт установленной солнечной батареи на месяц. Клиенты также будут платить как пиковые, так и непиковые тарифы, в зависимости от времени использования электроэнергии из сети.

Большинство бытовых клиентов NEM 1.0 и 2.0 должны были бы перейти из существующей программы чистого учета в новую программу не позднее 15 лет после установки систем этих компаний. Дома с низким уровнем дохода смогут совершить переход через 20 лет после установки солнечных панелей.

"Если это будет в конце концов принято, это будет самая высокая плата за солнечную энергию в любой стране, включая государства, негативно относящиеся к возобновляемой энергетике ", — пишет Tesla в заявлении на своем веб-сайте.

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