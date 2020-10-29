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Главная Новости Бизнес налоги Кинотеатры, турагентства и гостиницы больше всего пострадали от карантина - Налоговая
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Кинотеатры, турагентства и гостиницы больше всего пострадали от карантина - Налоговая

Представители бизнеса выплатили значительно меньше налогов, чем в прошлом году

сегодня, 14:21
Автор:

Диденко Светлана

В этом году из-за массового "локдауна" кинотеатры, турагенства и гостиницы принесли меньше налогов в бюджет, пишет "Экономическая правда".

Кинотеатры, турагентства и гостиницы больше всего пострадали от карантина - Налоговая

Фото: inlviv.in.ua

Внедрения карантина привело к потере прибыли для отдельной группы предприятий. Поэтому кинотеатры, турагентства и гостиницы вынужденно сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты.

По данным ГНС, в марте-сентябре текущего года кинотеатры сократили налоги более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. За пол года уплачено 47,6 миллиона гривен, сообщает служба.

После возобновления работы кинотеатров, ситуация не сильно изменилась, учреждения платят гораздо меньше налогов, чем до карантина. Для наглядности в службе приводят пример: за июль-сентябрь сумма налога от бизнеса в бюджет составила 15,8 млн  грн, тогда как в 2019-м она составляла 17,2 млн грн только за один июль.

Карантин существенно ударил и по туристическим агентствам. В марте-сентябре этого года отчисления снизились на 49% против прошлогодних показателей. Так отечественные агентства заплатили 210, 6 млн гривен налога.

Значительно снизились доходы и в гостиничной сфере. За пол года карантина гостиницы и заведения размещения оплатили на пол миллиарда гривен меньше налогов, чем за аналогичный период 2019-го.

Неудачным месяцем для бизнеса был апрель, тогда поступления сократились втрое по сравнению с апрелем 2019 года. С июля отели начали заметно увеличивать отчисления в налоговую, но все еще остаются меньше, чем до карантина.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что Египет освободил туристов от уплаты визового сбора.


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