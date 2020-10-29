Кинотеатры, турагентства и гостиницы больше всего пострадали от карантина - Налоговая

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Диденко Светлана
В этом году из-за массового "локдауна" кинотеатры, турагенства и гостиницы принесли меньше налогов в бюджет, пишет "Экономическая правда".
Фото: inlviv.in.ua
Внедрения карантина привело к потере прибыли для отдельной группы предприятий. Поэтому кинотеатры, турагентства и гостиницы вынужденно сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты.
По данным ГНС, в марте-сентябре текущего года кинотеатры сократили налоги более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. За пол года уплачено 47,6 миллиона гривен, сообщает служба.
После возобновления работы кинотеатров, ситуация не сильно изменилась, учреждения платят гораздо меньше налогов, чем до карантина. Для наглядности в службе приводят пример: за июль-сентябрь сумма налога от бизнеса в бюджет составила 15,8 млн грн, тогда как в 2019-м она составляла 17,2 млн грн только за один июль.
Карантин существенно ударил и по туристическим агентствам. В марте-сентябре этого года отчисления снизились на 49% против прошлогодних показателей. Так отечественные агентства заплатили 210, 6 млн гривен налога.
Значительно снизились доходы и в гостиничной сфере. За пол года карантина гостиницы и заведения размещения оплатили на пол миллиарда гривен меньше налогов, чем за аналогичный период 2019-го.
Неудачным месяцем для бизнеса был апрель, тогда поступления сократились втрое по сравнению с апрелем 2019 года. С июля отели начали заметно увеличивать отчисления в налоговую, но все еще остаются меньше, чем до карантина.
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