Количество нелегалов из Украины в ЕС "зашкаливает", - Евростат

За 2019 год в странах Евросоюза выявлено 41,3 тысячи украинцев, находящихся на их территории нелегально, о чем сообщают данные Евростата. Так, граждане Украины вошли в тройку лидеров антирейтинга, оказавшись между граждан Марокко (41,5 тысяч) и Сирии (40,2 тысяч).

По данным статистического ведомства ЕС, в 2019 году страны ЕС предписали покинуть свою территорию 491,2 тысячам граждан стран, не входящих в ЕС. Наибольшее количество людей, которым было приказано покинуть территорию стран-членов ЕС, составляли украинцы (37,1 тысяч), марокканцы (34,8 тысяч) и албанцы (30,9 тысяч).

Также в 2019 году за пределы ЕС было выдворено 142,3 тысяч граждан, не являющихся гражданами ЕС. Украинцы (27,2 тысяч) возглавили список граждан, не входящих в ЕС, которые вернулись в страны. За ними следуют албанцы (15,4 тысяч), марокканцы (10,2 тысяч) и грузины (8,6 тысяч).

Кроме того, 2019 году 717,6 тысячам граждан стран, не входящих в ЕС, было отказано во въезде в ЕС на одной из его внешних границ. Наибольшее число граждан, которым закрыли въезд, были из Марокко (489,9 тысяч), за которыми следуют граждане Украины (66,5 тысяч) и Албании (22,8 тысяч).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после послабления карантина многие украинцы, которые имеют опыт сезонных работ в других странах, уже выехали на заработки.

"Обработано запросы на организованный выезд сезонных рабочих из Украины в Германию, Великобританию, Финляндию, Данию, Австрию, Польшу, Норвегию, США и другие страны", - говорится в отчете Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.



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