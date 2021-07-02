130 стран мира договорились сколько взимать налоговов с Facebook, Google, Apple и прочих транскорпораций

Вчера, 1 июля, 130 стран мира согласовали какой минимальный налог необходимо взимать с транснациональных корпораций. Размер налога, как сообщили в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), установлен на уровне 15 процентов. В свою очередь, в информагенстве DPA отметили, что детали соглашения должны еще проработать до октября этого года, а сами договоренности — итоговый результаты переговоров, которые длились почти десятилетие.

130 стран мира согласовали минимальный налог на транснациональные корпорации, фото из открытых источников

По общему заключению ОЭСР, вчерашняя рамочная концепция 130 стран, модернизирует центральные элементы международной налоговой системы (МНС), которой уже 100 лет. За последние годы сложившаяся структура МНС не в полной мере стала отвечать требованиям глобализированной и цифровой экономики современности.

Внедрение одинакового налога на транснациональные компании призвано снизить градус конкуренции между государствами, которые, "демпингуя", пытаются привлечь крупный бизнес в свои страны. Этим в первую очередь, недовольны самые развитые страны мира, которые теряют колоссальные финансовые отчисления от крупного бизнеса.

О размере минимального налога (не менее 15%) на мультикорпорации еще в начале июня договорились министры финансов стран Большой семерки (G-7). Затем свои позиции согласовали министры финансов стран G-20. Однако, несмотря на принятое вчера решение, его реализация может затянуться по мнению экспертов, как минимум до 2023 года.

При этом, у 15%-го налога на корпорации есть и свои оппоненты. Венгрия и Ирландия не подписали соглашение ОЭСР. Последняя является "домом" для размещения и регистрации технологических цифровых гигантов типа Facebook, Google и Apple, так как облагает их налогом в 12,5% и повышение его ставки может повлечь переезд компаний в другие страны. Например, в той же Венгрии и Болгарии налог на транскорпорации был еще ниже 12,5%. В то же время, рамочное соглашение поддержали самые густонаселенные страны, выпускающие наибольший ассортимент продукции мировых технологичных компаний — Китай и Индия.

Напомним, в начале июня Зеленский анонсировал введение больших налогов для промышленности, о чем писали "Комментарии" в своем материале.





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