Ликвидация ГФС: исчезнут ли проблемы с налогообложением вместе со специализированным органом

Государственная фискальная служба (ГФС) прекратит работу в Украине до конца 2020 года. Вместо нее создадут другой государственный орган, лишенный силовых полномочий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это одно из требований Европейского Союза для выделения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, сможет ли государство отказаться от фискалов в их традиционном виде и какие на самом деле есть проблемы в сфере налогообложения.



Налогообложение в Украине: странные заявление

Эксперт экономических программ Украинского института будущего (УИБ) Даниил Монин считает странным заявление премьера Шмыгаля, что ГФС прекратит работу до конца года.

"Судя по словам главы Кабмина, которые приводят СМИ, речь идет о том, что вместо ГФС будет другой государственный орган – не силовой, а интеллектуальной, – отмечает Даниил Монин. – У этого органа будет доступ к базам данных, к ресурсам… Он будет, цитируя премьера, "интеллектуально искать финансовые нарушения, определять их и передавать в соответствующие органы". Но вряд ли речь идет именно о ликвидации ГФС. Скорее – о службе финансовых расследований или тому подобному органу вместо налоговой милиции".

Эксперт УИБ напоминает, что в обсуждениях последних нескольких лет обсуждалась ликвидация налоговой милиции, отдела по экономике в СБУ и других экономических подразделений и передача их в интеллектуальный орган финансовых расследований.

"Но ГФС как чисто интеллектуальный орган – это пока непонятно что", – недоумевает Даниил Монин.

Налогообложение в Украине: обсуждения продолжительностью в 20 лет

Разговоры о том, что у налоговиков нужно забрать все силовые функции, оставив только сервисные, ведутся уже лет 20, отмечает эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк.

"Та же налоговая милиция (полиция) действует у нас до сих пор – вне рамок закона, т.к. другой структуры не создали, – отмечает эксперт. – Между тем, в той же Европе, интеграцию куда декларирует наша власть, налоговая не носит силовая функций. Ими наделены служба финмониторинга, полиция".

По словам Всеволода Степанюка, сложность сбора налогов в Украине заключается в том, что наша налоговая система не соответствует структуре экономики.

"Многие бизнесы у нас еле выживают. И когда мне приводят в пример некоторые страны Запада, где в процентном отношении налогов собирают больше, я напоминаю, что там и зарабатывают в разы больше. Условно говоря, заплатив 70% налога с миллиона, вы останетесь с вполне солидной суммой. А заплатив 30% с 10 тысяч дохода, как в среднем в Украине, вы останетесь с суммой, которая едва позволит покупать еду и оплачивать коммуналку. И так как у нас собирают налоги со всех, невзирая на уровень дохода, предпринимателям приходится использовать законные и незаконные пути уклониться от уплаты налогов, – поясняет эксперт. – К тому же, в Европе нет плана сбора налогов. У нас же из-за него имеем произвол налоговиков, которые постоянно пытаются что-то доначислить".

Ко всему прочему, отмечает Всеволод Степанюк, в Украине осталась фактически советская система администрирования.

"Суть в том, что отчеты по налогам нужно сдавать ежемесячно, ежеквартально, а не раз в полугодие или года, что значительно разгружает бизнес, – говорит эксперт. – Да и вообще вся наша налоговая система с начала 90-х менялась хаотически – в угоду украинским олигархам или западным кураторам. А целостной системы, которая отвечала бы нуждам экономики, учитывая ее специфику, как не было, так и нет… Я не знаю, как именно там хотят реформировать ГФС. Но уверен, что без реформы самой налоговой системы (упразднить или переформатировать ряд налогов, точно отменив коррупционный НДС), реформируя лишь админ-настройки, мы ничего толком не изменим".

Налогообложение в Украине: реформы ради кредита

Политический эксперт Александр Савченко считает, что Кабмин вполне способен решиться на уничтожение фискальной службы в угоду получения какого-то очередного кредита.

"Одна из методик поведения наших правительств последних лет – выполнение всех условий, которые спускаются, условно говоря, коллективным Западом, – отмечает эксперт. – И выполнение их – бездумное, независимо от того, дадут ли они какой-то плюс нашей экономике, гражданам Украины".

Александр Савченко согласен с тем, что реформирование ГФС давно назрело. В основном – из-за безумного количества проверок, что тормозит работу малого и среднего бизнеса.

"Но ведь понять причинно-следственную связь, – говорит эксперт. – ГФС поступала так, чтобы собрать количество налогов, исходя из планов, которые спускал Кабмин".

По мнению Александра Савченко, службу налогов и сборов нужно освободить от силовых методов. Но для этого не следует ее уничтожать, разгонять, создавать что-то новое.

"Нужна глубокая модернизация, а не бездумное разрушение, – подчеркивает эксперт. – Неправильно относится так к госслужащим, которые не знают, что будет дальше, не окажутся ли все они без работы. Это вызывает нестабильность, тревогу… Изменения, которые анонсированы, отрицательны и исходя из того, в каком ракурсе они представлены (ради кредита), и потому что мы не услышали четкого пояснения – что и как будут менять. Причины плохой работы по сбору налогов не в том, что ГФС недобирает, а в том, что бизнес остановился. А остановился он из-за того, что Кабмин не выполняет одну из своих основных функций – дать возможность предпринимателям зарабатывать и из своих заработков платить налоги".

Напомним, эксперты рассказали "Комментариям", почему минимальную зарплату не следует облагать налогами и как сделать, чтобы богатые "поделились" с бедными

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