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Минфин готовит новый налог: на что его введут – в этом решении больше пользы или абсурдности

В НБУ заявили, что поддерживают идею Минфина

сегодня, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей
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В Минфине разрабатывается налог в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Причем НБУ идею поддержал. При этом есть угроза, что 100% его внедрения создаст серый рынок импортируемых товаров, МПБ будут использовать крипту и развивать "валютный туризм" (грн же можно обменять в банках других стран на валюту без налогов), цена на большинство импортируемых товаров подрастет, что спровоцирует следующий виток инфляцииВ итоге общие потери экономики, скорее всего, превысят ожидаемые доходы. Оправдано ли такое решение НБУ и Минфина? Не целесообразнее было бы ввести налог на покупку валюты физическими лицами через кассы банков и обменных пунктов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Минфин готовит новый налог: на что его введут – в этом решении больше пользы или абсурдности

Валюта. Фото: из открытых источников

Вводя предлагаемый налог, на старте получаем к 20% НДС на импорт еще 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ рассуждает так:

"Решение абсолютно нецелесообразное. Это даже не глупость, это грубейшая ошибка. В Украине есть система импортных пошлин. Ее можно легко дифференцировать, в зависимости от критичности или не критичности импорта. Сейчас есть критический импорт – лекарства, топливо, некоторые стратегические ресурсы. Плюс – украинская экономика проходит тяжелую структурную перестройку под формат военной, под изменившиеся условия ведения бизнеса".

Тем же фермерам, продолжает эксперт, необходимо от экспорта сырья переходить к его переработке. То есть, не просто экспортировать зерно, но – сделанную из него муку, спирт или биоэтанол. Всё это требует закупки технологий и оборудования, которые у нас в основном импортные.

"То есть, вводя предлагаемый налог, на старте получаем к 20% НДС на импорт еще 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Итого 30% налога на любое техническое переоснащение производств, в том числе малого и среднего бизнеса. Это фактически убьет любые новые бизнес-проекты и стартапы в Украине", – прогнозирует Алексей Кущ.

По его мнению, если хотим защитить внутренний рынок от импортных товаров, которые можем сами производить, достаточно просто вводить дифференцированные импортные пошлины. И в 15, и в 20 процентов.

"Например, на импорт предметов роскоши, на продукты питания, которые мы сами производим (те же йогурты, мясо, фрукты). Тем более, что в нынешних форс-мажорных обстоятельствах можем не обращать внимание на требования ВТО, Генерального соглашения о тарифах и торговле (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, ГАТТ). Потому что у нас война. Более чем весомый аргумент, почему мы можем идти на такие шаги", – поясняет эксперт.

А вот введение общего налога в 10% на весь импорт, уверен он, лишает нас возможности дифференциации, уничтожая при этом любые новые проекты.

"Кроме того, такой шаг приведет к тому, что предприниматели начнут на таможне занижать стоимость импортных товаров. Например, стоящие 10 миллионов долларов будут провозить как за два миллиона. Соответственно, платить импортный сбор с меньшей суммы. А закрывать оставшиеся восемь миллионов будут по каким-то черным или серым схемам, через оффшорные счета и так далее. То есть, отток валюты будет продолжаться. А таможня озолотится, потому что таможенники будут проверять соответствие цен так называемым индикативным. С любой точки, как не посмотри, решение негативное", – акцентирует Алексей Кущ.

Введение налога на покупку валюты физлицами через кассы банков и обменных пунктов тоже ни к чему хорошему не привело бы, уверен он.

Алексей Кущ аргументирует:

"Попытки таких квазиналогов (валютные сборы, к примеру, в Пенсионный фонд с покупки валюты) приводят только к созданию черного обменного рынка валюты. Сейчас на этом рынке в основном финансовые компании, которые действуют либо легально, либо полулегально. А так получим абсолютно черный рынок "менял под ЦУМом", как это было в 90-х. Подчеркиваю, если ввести полноценный налог на покупку валюты физлицами, это уведет рынок в тень".

Идея увеличения доходов бюджета путем введения именно 10-процентного сбора на импортные товары и услуги требует обсуждения, анализа и оценки

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин отмечает, что по информации налоговой службы, в январе – июле текущего года в государственный бюджет поступило на 79,1 млрд грн (или на 23,3 процента) больше соответствующего периода в прошлом году. Прирост доходов местных бюджетов также положителен +23,4 млрд грн. В то же время, международные резервы Украины по оперативным данным находятся в стабильном состоянии – в июле они снизились лишь на 2% и составили 22,39 млрд долл. США.

Платежный баланс, подчеркивает аналитик, также не вызывает значительных опасений – в первом полугодии 2022 года был сведен с профицитом 3,7 млрд долл. США.

"С начала войны Украиной было привлечено 12,7 млрд долл. США внешней грантовой и кредитной помощи, сейчас идут переговоры о получении еще около 14 млрд долл. США. То есть, фискальная ситуация в государстве не слишком критическая, более того достаточно контролируемая и прогнозируемая, а украинские налогоплательщики наполняют бюджет добросовестно и ответственно", – поясняет Вячеслав Черкашин.

Учитывая это, продолжает он, необходимость введения 10-процентного сбора на импортные товары и услуги не выглядит идеальным и взвешенным решением. Более того, его внедрение несет несколько весомых рисков.

Первый – ускорение инфляционных процессов в части ее импортной составляющей.

"Сегодня сотни наименований товаров не производится в Украине или существует значительный их дефицит, в частности, на электронику, удобрения, лекарства, горючее. Это означает, что импортный сбор прямой путь к удорожанию этих товаров и, как следствие, к новому инфляционному скачку", – отмечает эксперт.

Второй риск – учитывая размер пожеланий Правительства и НБУ (фактически, вводится новый налог в 10%), вполне вероятна негативная реакция бизнеса в части распространения схем избегания его уплаты или даже роста объемов контрабанды. "При этом, как мы наблюдаем, таможня еще не начала работать эффективно", – акцентирует Вячеслав Черкашин.

Поэтому, констатирует он, идея увеличения доходов бюджета путем введения именно 10-процентного сбора на импортные товары и услуги требует, как минимум, более основательного обсуждения, анализа и оценки.

"К тому же, в мире есть и другие альтернативы, к примеру, дифференциация ставок прямых налогов в зависимости от размеров прибыли (дохода), в том числе в отдельных более рентабельных отраслях экономики. Или увеличение поступлений не через рост налоговой нагрузки, а путем улучшения администрирования, – напоминает аналитик. – Возможно апгрейд и пролонгация процедуры специального декларирования, которая длится до 1 сентября текущего года, также потенциал для дополнительного привлечения средств в бюджет. Было бы желание".

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Источник: https://comments.ua/
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Найбільш страшні для України внутрішні вороги. Але вони купують продажних. В Україні потрібно буде створити якійсь архівний банк, критичних зауважень на адресу владної Зе-корупції, олігархізму, гетманцевщіни. Коли, через роки, афроукраїнські злидні будуть питати: "Як так сталось, що з Україною - всього?". Нагадувати та показувати: "Ось дивиться, ми ж попереджали: тут, ось тут, ... . Ви де були, коли треба було Україну рятувати?" Добропорядність в Україні, понад усе! Слава Україні, смерть її розкрадачам!


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