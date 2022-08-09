Минфин готовит новый налог: на что его введут – в этом решении больше пользы или абсурдности

В Минфине разрабатывается налог в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Причем НБУ идею поддержал. При этом есть угроза, что 100% его внедрения создаст серый рынок импортируемых товаров, МПБ будут использовать крипту и развивать "валютный туризм" (грн же можно обменять в банках других стран на валюту без налогов), цена на большинство импортируемых товаров подрастет, что спровоцирует следующий виток инфляции. В итоге общие потери экономики, скорее всего, превысят ожидаемые доходы. Оправдано ли такое решение НБУ и Минфина? Не целесообразнее было бы ввести налог на покупку валюты физическими лицами через кассы банков и обменных пунктов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Валюта. Фото: из открытых источников

Вводя предлагаемый налог, на старте получаем к 20% НДС на импорт еще 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ рассуждает так:

"Решение абсолютно нецелесообразное. Это даже не глупость, это грубейшая ошибка. В Украине есть система импортных пошлин. Ее можно легко дифференцировать, в зависимости от критичности или не критичности импорта. Сейчас есть критический импорт – лекарства, топливо, некоторые стратегические ресурсы. Плюс – украинская экономика проходит тяжелую структурную перестройку под формат военной, под изменившиеся условия ведения бизнеса".

Тем же фермерам, продолжает эксперт, необходимо от экспорта сырья переходить к его переработке. То есть, не просто экспортировать зерно, но – сделанную из него муку, спирт или биоэтанол. Всё это требует закупки технологий и оборудования, которые у нас в основном импортные.

"То есть, вводя предлагаемый налог, на старте получаем к 20% НДС на импорт еще 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. Итого 30% налога на любое техническое переоснащение производств, в том числе малого и среднего бизнеса. Это фактически убьет любые новые бизнес-проекты и стартапы в Украине", – прогнозирует Алексей Кущ.

По его мнению, если хотим защитить внутренний рынок от импортных товаров, которые можем сами производить, достаточно просто вводить дифференцированные импортные пошлины. И в 15, и в 20 процентов.

"Например, на импорт предметов роскоши, на продукты питания, которые мы сами производим (те же йогурты, мясо, фрукты). Тем более, что в нынешних форс-мажорных обстоятельствах можем не обращать внимание на требования ВТО, Генерального соглашения о тарифах и торговле (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, ГАТТ). Потому что у нас война. Более чем весомый аргумент, почему мы можем идти на такие шаги", – поясняет эксперт.

А вот введение общего налога в 10% на весь импорт, уверен он, лишает нас возможности дифференциации, уничтожая при этом любые новые проекты.

"Кроме того, такой шаг приведет к тому, что предприниматели начнут на таможне занижать стоимость импортных товаров. Например, стоящие 10 миллионов долларов будут провозить как за два миллиона. Соответственно, платить импортный сбор с меньшей суммы. А закрывать оставшиеся восемь миллионов будут по каким-то черным или серым схемам, через оффшорные счета и так далее. То есть, отток валюты будет продолжаться. А таможня озолотится, потому что таможенники будут проверять соответствие цен так называемым индикативным. С любой точки, как не посмотри, решение негативное", – акцентирует Алексей Кущ.

Введение налога на покупку валюты физлицами через кассы банков и обменных пунктов тоже ни к чему хорошему не привело бы, уверен он.

Алексей Кущ аргументирует:

"Попытки таких квазиналогов (валютные сборы, к примеру, в Пенсионный фонд с покупки валюты) приводят только к созданию черного обменного рынка валюты. Сейчас на этом рынке в основном финансовые компании, которые действуют либо легально, либо полулегально. А так получим абсолютно черный рынок "менял под ЦУМом", как это было в 90-х. Подчеркиваю, если ввести полноценный налог на покупку валюты физлицами, это уведет рынок в тень".

Идея увеличения доходов бюджета путем введения именно 10-процентного сбора на импортные товары и услуги требует обсуждения, анализа и оценки

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин отмечает, что по информации налоговой службы, в январе – июле текущего года в государственный бюджет поступило на 79,1 млрд грн (или на 23,3 процента) больше соответствующего периода в прошлом году. Прирост доходов местных бюджетов также положителен +23,4 млрд грн. В то же время, международные резервы Украины по оперативным данным находятся в стабильном состоянии – в июле они снизились лишь на 2% и составили 22,39 млрд долл. США.

Платежный баланс, подчеркивает аналитик, также не вызывает значительных опасений – в первом полугодии 2022 года был сведен с профицитом 3,7 млрд долл. США.

"С начала войны Украиной было привлечено 12,7 млрд долл. США внешней грантовой и кредитной помощи, сейчас идут переговоры о получении еще около 14 млрд долл. США. То есть, фискальная ситуация в государстве не слишком критическая, более того достаточно контролируемая и прогнозируемая, а украинские налогоплательщики наполняют бюджет добросовестно и ответственно", – поясняет Вячеслав Черкашин.

Учитывая это, продолжает он, необходимость введения 10-процентного сбора на импортные товары и услуги не выглядит идеальным и взвешенным решением. Более того, его внедрение несет несколько весомых рисков.

Первый – ускорение инфляционных процессов в части ее импортной составляющей.

"Сегодня сотни наименований товаров не производится в Украине или существует значительный их дефицит, в частности, на электронику, удобрения, лекарства, горючее. Это означает, что импортный сбор прямой путь к удорожанию этих товаров и, как следствие, к новому инфляционному скачку", – отмечает эксперт.

Второй риск – учитывая размер пожеланий Правительства и НБУ (фактически, вводится новый налог в 10%), вполне вероятна негативная реакция бизнеса в части распространения схем избегания его уплаты или даже роста объемов контрабанды. "При этом, как мы наблюдаем, таможня еще не начала работать эффективно", – акцентирует Вячеслав Черкашин.

Поэтому, констатирует он, идея увеличения доходов бюджета путем введения именно 10-процентного сбора на импортные товары и услуги требует, как минимум, более основательного обсуждения, анализа и оценки.

"К тому же, в мире есть и другие альтернативы, к примеру, дифференциация ставок прямых налогов в зависимости от размеров прибыли (дохода), в том числе в отдельных более рентабельных отраслях экономики. Или увеличение поступлений не через рост налоговой нагрузки, а путем улучшения администрирования, – напоминает аналитик. – Возможно апгрейд и пролонгация процедуры специального декларирования, которая длится до 1 сентября текущего года, также потенциал для дополнительного привлечения средств в бюджет. Было бы желание".

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