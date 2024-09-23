Можно ли решить проблемы Украины поднятием налогов: какие варианты

На прошлой неделе Рада со второй попытки поддержала законопроект о повышении налогов. Как результат, в ближайшее время ожидаем налоговые изменения. Среди прочего в ФЛП впервые появится военный сбор. Кроме того, для Объединенной отчетности планируется изменить период предоставления отчета, установить новые ставки налога на прибыль и вести ряд других изменений. Что нужно знать о новом законопроекте? Помогут ли нововведения должным образом увеличить поступление в госбюджет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Повышение налогов

Нет веры в то, что задушившие экономику смогут сделать что-то полезное

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович так прокомментировал ситуацию:

"Не может быть так, чтобы какие-то люди, которые за 5 лет задушили экономику, выжали из страны миллионы людей, ослабили страну и вдруг они смогли сделать что-то полезное. Что угодно, что родят "слуги народа", будет лишь усугублять ситуацию".

Эксперт считает, что увеличение военного сбора – это увеличение нагрузки на фонд оплаты труда. Это почувствуют даже учителя и врачи. Фонд оплаты труда не изменится, а налогообложение увеличится. Кстати, обращает внимание Павел Себастьянович, слишком большая нагрузка на ФЛП к этим изменениям была главной причиной тенизации экономики. То есть, тенизация только усилится.

"Основные схемы налоговой и таможни – контрабанда, контрафакт, торговля подакцизными товарами без уплаты акциза, вывод фиктивного НДС, фиктивный экспорт, схемы по трансфертному ценообразованию, блокирование налоговых накладных, попытки усложнить упрощенку и т.д. остались без изменений", – отметил предприниматель.

По его мнению, единственное полезное нововведение – это налог на супердоходы банков.

"Это такой своеобразный кэшбек на схему Нацбанка. Схема заключается в выводе из бюджета 100 млрд грн в год в виде процентов по ОВГЗ и распределению среди коммерческих банков по процентам за депозитные сертификаты. Гениально!", — подытожил Павел Себастьянович.

А, как же традиционное правило – в кризис экономь

Экономист, председатель движения #SaveФЛП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что в какой-то мере на первом этапе эти изменения в налоговое законодательство приведут к увеличению поступлений в государственный бюджет, но в долгосрочной перспективе они приведут к сворачиванию предпринимательской инициативы, переходу в тень и так далее, и тому подобное.

"Думаю, что бюджет в этом году будет даже перевыполнен в доходной части, а вот бюджет в следующем году, по моему мнению, будет просто провальным. Бизнес, конечно, сейчас вынужден будет работать по тем правилам, которые ему навязали, повышение налогов окончательно "добьет" предпринимателей и им лучше просто не работать или уйти в тень, ведь в Украине всегда было легче работать в тени, чем в легальном поле. Такова украинская специфика. Но на фоне падения покупательной способности, на фоне широкомасштабного экономического кризиса и войны, и в принципе диверсии со стороны определенных властных руководителей, их деятельность можно назвать эффективной, ведь они хорошо отрабатывают московские деньги", – говорит экономист.

Сергей Доротич добавляет, все прекрасно понимают, что у нас не хватает денег на войну, но есть железное правило, изложенное традиционно украинским народом – в кризис экономь.

"Украинцы всегда в кризисные времена искали возможность сэкономить на чем-то. И логично выглядело бы сокращение расходов бюджета, но мы этого не видим. В проекте бюджета на следующий год мы видим повышение заработных плат налоговикам, всяческим государственным агентствам. Мы не слышим о сокращении численности штата. Хотя мы четко с вами понимаем, что вся власть сосредоточена, как и все принятия решений, сейчас в одном месте – в Офисе президента. И целесообразности всей исполнительной ветви власти на сегодняшний день во время реальной войны, а не военного положения вообще нет. Правильно прописано, что во время войны создаются военные администрации, которые подчинены президенту, как верховному главнокомандующему, но у нас почему-то пытаются ужа с гадюкой скрестить, когда не называют войну войной, а называют военным положением, не останавливая деятельность ничем особо не занимающуюся исполнительную ветвь власти. Ведь, единственное, чем она занимается, это строит ненужные стадионы или делает какие-то непонятные программы", – заметил Сергей Доротич.

Он отмечает, что насущным является сокращение государственного аппарата, сокращение расходов на государственный аппарат, пересмотр всех программ.

"А у нас, если мы говорим о бизнесе, существуют программы поддержки бизнеса, но они выглядят как-то странно. Весь бизнес "нагибают", повышают налоги, но есть другой бизнес, о котором ни мы, ни вы не знаем, с которым не можем пообщаться, но он существует. Этот бизнес получает деньги из государственного бюджета на сотни миллионов гривен. Какая-то непонятная ситуация. Я понимаю, что есть программа "Покупай украинское", но она как-то странно выглядит, поскольку непонятна такая поддержка украинских предпринимателей, когда им повышают, с одной стороны, налоги, а с другой, якобы, пропагандируют покупать их продукцию. Я бы предложил все программы закрыть, но не увеличивать налоговую нагрузку на всех предпринимателей. Иначе последствия такой непутевой политики приведут к сворачиванию бизнес-инициативы и тотальной иммиграции. При всех запретах прогрессивные, инициативные люди покинут территорию, которая непригодна для проживания", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

За деятельность ТОП-5 наиболее убыточных предприятий бюджет платит 6 млрд грн

Кандидат экономических наук, владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский в своем комментарии отметил, что чиновники живут по принципу: "надо больше зарабатывать, а не меньше тратить".

"Депутаты проголосовали как за повышение налогов для населения, так и за рост зарплат для госслужащих. При этом никто даже не предложил рассмотреть альтернативные варианты накопления средств в бюджете, а их больше одного. К примеру, остановка деятельности Наблюдательных советов в государственных компаниях, акционером которых на 100% является государство. Члены таких советов не могут иметь альтернативного мнения, отличного от мнения Кабинета Министров. Они не несут никакой ответственности за результаты деятельности предприятия, но обходятся бюджету по самым скромным подсчетам более, чем в полмиллиарда в год. К этому можно добавить, что с более 3 тыс. государственных предприятий лишь 15% прибыльны. Остальные генерят убытки", – отметил Виктор Гольдский.

Эксперт продолжает, например, за деятельность ТОП-5 наиболее убыточных предприятий бюджет платит 6 млрд. грн.

"Кроме того, никто из депутатов не задал вопрос, а зачем в воюющей стране целых 19 министерств, 25 служб, 15 агентств, 4 инспекции и другие второстепенные органы центральной власти?! Ведь на сайтах отдельных структур нет даже новостей, поэтому они сами не могут объяснить, чем занимаются, но ставки налогов поднимают именно для оплаты их труда", – подытожил Виктор Гольдский.

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