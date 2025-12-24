На Прикарпатье налоговая посчитала и пристыдила жителей, не платящих налоги с OnlyFans

Налоговая служба Ивано-Франковской области решила пристыдить жителей области, которые не платят налоги с доходов, полученных на платформе OnlyFans.

Платформа OnlyFans. Фото: из открытых источников

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области сообщили, что в 2020-2023 годах такие доходы получали 198 жителей Прикарпатья.

"Из них 35 человек самостоятельно подали налоговые декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 12,6 миллиона гривен. В бюджет ими уплачено почти 2,5 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора. В то же время, относительно 71 человека проведены документальные невыездные внеплановые проверки. По их результатам доначислено 11,7 миллиона гривен налоговых обязательств, из которых 0,34 миллиона гривен уже уплачено в бюджет", — говорится в сообщении налоговиков.

В налоговой службе Ивано-Франковской области отметили, что "самостоятельное и своевременное декларирование доходов, полученных из иностранных источников, позволяет избежать проверок и дополнительных доначислений". Налоговики напомнили, что граждане, получающие такие доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным. Они должны своевременно уплатить определенные налоги.

"Обращаем внимание, что в случае систематического получения доходов от иностранных цифровых платформ такая деятельность имеет признаки предпринимательской. В таком случае гражданам необходимо зарегистрироваться как физическое лицо — предприниматель, избрать соответствующую систему налогообложения и производить уплату налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства", — добавили в налоговой службе.

Как сообщал портал "Комментарии", граждане Украины, получавшие с 2020 по 2022 год доходы от размещения контента на платформе Onlyfans, накопили налоговый долг в размере 384,7 млн грн. Такой ответ был предоставлен в Государственной налоговой службе по состоянию на 1 сентября 2025 года.