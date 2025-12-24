logo_ukra

На Прикарпатті податкова порахувала та присоромила мешканців, які не платять податки з OnlyFans
НОВИНИ

На Прикарпатті податкова порахувала та присоромила мешканців, які не платять податки з OnlyFans

За даними ДПС, лише 35 жителів Івано-Франківщини самостійно подали податкові декларації про майновий стан і доходи, отримані на OnlyFans

24 грудня 2025, 20:01
Маламура Сергій

Податкова служба Івано-Франківщини вирішила присоромити мешканців області, які не сплачують податки із доходів, отриманих на платформі OnlyFans.

На Прикарпатті податкова порахувала та присоромила мешканців, які не платять податки з OnlyFans

Платформа OnlyFans. Фото: з відкритих джерел

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області повідомили, що у 2020–2023 роках такі доходи отримували 198 мешканців Прикарпаття. 

"Із них 35 осіб самостійно подали податкові декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 12,6 мільйона гривень. До бюджету ними сплачено майже 2,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Водночас відносно 71 особи проведено документальні невиїзні позапланові перевірки. За їх результатами донараховано 11,7 мільйона гривень податкових зобов’язань, з яких 0,34 мільйона гривень уже сплачено до бюджету", — йдеться у повідомленні податківців.

У податковій службі Івано-Франківщини наголосили, що "самостійне та своєчасне декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, дозволяє уникнути перевірок і додаткових донарахувань". Податківці нагадали, що громадяни, які отримують такі доходи, зобов’язані подати річну податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним. Вони також мають своєчасно сплатити визначені податки.

"Звертаємо увагу, що у разі систематичного отримання доходів від іноземних цифрових платформ така діяльність має ознаки підприємницької. У такому випадку громадянам необхідно зареєструватися як фізична особа — підприємець, обрати відповідну систему оподаткування та здійснювати сплату податків і зборів відповідно до вимог законодавства", — додали у податковій службі.

Як повідомляв портал "Коментарі", громадяни України, які з 2020 по 2022 рік отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans, накопичили податковий борг у розмірі 384,7 млн грн. Таку відповідь надали у Державній податковій службі станом на 1 вересня 2025 року.



Джерело: https://www.facebook.com/tax.ivanofrankivsk/posts/pfbid02gJMZPy2k5mL4GjkLiFs7CgmwmUKuxbHAUD9LbFbQfBz9YGz8ndPQSuuugGxwsmEQl
