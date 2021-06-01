"Налог на Google" в Украине: главные вопросы и ответы

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Наталья Некрасова
Народные депутаты Украины проголосуют за законопроект №4184, известный обществу как "налог на Google". О самых актуальных вопросов документа в инфографике и на брифинге ответил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Электронная коммерция. Фото: buhuchet.by
По словам главы профильного комитета Верховной Рады, неделя повестки дня парламента насыщена финансовыми проблемами.
Также на повестке дня законопроект о платежных услугах, который даст толчок развитию безналичных расчетов №4364, добавил нардеп.
В законопроекте №4184 речь идет о системе налогообложения электронных услуг, в частности о поставках онлайн книг и журналов, игр, аудио и видео, программного обеспечения, доступе к онлайн-ресурсам и рекламных услугах в интернете.
Согласно документу, налогоплательщиком определяется иностранная компания, которая предоставляет услуги в сети Интернет, а также ее представительство в Украине. Электронные услуги будут предоставляться физическим лицам по правилу В2С — business to customer (продажа от бизнеса для потребителя). Если получателями услуг являются компании — они будут налогоплательщиками.
Идентификация получателя онлайн-услуг будет происходить:
— по местонахождению провайдера;
— по мобильному коду страны SIM-карты;
— по IP-адресу или платежному адресу;
— по банковским реквизитам.
Не будут считаться электронными услугами аренда автомобилей, услуги учреждений питания, услуги пассажирского транспорта, дистанционное обучение между слушателем и преподавателем, консультации по электронной почте и услуги по доступу в Интернет. От налога будут освобождены образовательные электронные услуги, предоставляемые украинскими компаниями, учебные заведения и образовательные порталы.
К электронным услугам отнесены:
— загрузка фильмов, книг, журналов;
— доступ к базам данных;
— доступ к телевизионным каналам;
— доступ к электронным ресурсам;
— услуги по дистанционному обучению;
— облачные услуги;
— программное обеспечение;
— рекламные услуги.
Для иностранных компаний создадут специальный сервис, где дистанционно будут проходить любые действия и коммуникации с налоговой. Иностранные компании будут платить налог в Украине в евро или в долларах. Все бланки и формы отчетности будут утверждены на двух языках — украинском и английском. Налогоплательщикам будут доступны официальные переводы порядков заполнения документов. Налог на рекламу планируют отменить, потому, что он сдерживает развитие рекламных услуг в Украине.
По данным Национального банка Украины, в прошлом году украинцы совершили более 6 млрд безналичных операций на общую сумму почти 4 трлн грн. Это на 19% больше, чем в 2019 году.
Напомним, Верховная Рада Украины 4 мая заслушает министра социальной политики Марину Лазебную о состоянии с оформлением и выплатами субсидий.
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