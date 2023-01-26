Налог на недвижимость: Как справляется сейчас этот сбор и кто может его не платить

Несмотря на то, что активная фаза войны длится в Украине уже 11 месяцев, перечень временно оккупированных территорий или территорий, где ведутся боевые действия, был утвержден только в конце декабря 2022 года. В то же время, предоставление такого статуса определенной территории влияет на ряд юридических вопросов относительно пользования имуществом или совершения соответствующих сделок, а также других нюансов применения такого статуса. К последним относится и порядок уплаты налога на недвижимость, измененный на время военного положения. Как справляется этот сбор и кто может его не платить, а также какие недоразумения с этим налогом до сих пор не решены, пояснил адвокат, управляющий партнер юридической компании ESQUIRES Александр Шкелебей, пишут "Комментарии".

Кто не платит за недвижимость за 2021-2024 годы

Порядок уплаты налога был изменен только в декабре 2022 года. Еще в марте и апреле 2022 подразделение 10 Налогового кодекса Украины дополнено п. 69.14 и 69.22, предусматривающих особенности взимания налога на недвижимое имущество за 2021 и 2022 годы и платы за землю с 1.03.2022.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и плата за землю не начисляются и не уплачиваются за определенные периоды, если недвижимость расположена, в частности, на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации.

Кабинет Министров Украины должен был определить перечень таких территорий, однако не спешил. Бизнес неоднократно обращал внимание правительства, что нет возможности воспользоваться льготами без такого перечня.

Только 6 декабря 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1364 "Некоторые вопросы формирования перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией", которым установил, что соответствующий перечень должен утвердить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных по согласованию с Министерством обороны. Уже 22 декабря 2022 года Минреинтеграции во исполнение поручения КМУ утвердило перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией (вступил в силу 27.12.2022).

Кто не платит налог на недвижимое имущество

Для более удобного понимания логики законодателя можно воспользоваться интеллект-картой.





Жилая недвижимость



Физическим лицам – владельцам объектов жилой недвижимости за 2021 и 2022 годы не начисляется и ими не уплачивается налог, если объекты недвижимости (их части):

- расположены на территориях, на которых ведутся боевые действия;

- расположены на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации;

- стали непригодными для проживания в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Юридическим лицам – владельцам таких объектов жилой недвижимости освобождение от уплаты налога разрешено по аналогичным основаниям за несколько меньший период: с 1.03.2022 по 31.12.2022 включительно.

Следовательно, физические лица – владельцы объектов жилой недвижимости не обязаны платить налог на недвижимое имущество за 2021 год в отличие от юридических лиц.

Нежилая недвижимость

Что касается нежилой недвижимости, то налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не начисляется и не уплачивается как физическими, так и юридическими лицами.

Так, временно, на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года включительно, в котором прекращено или отменено военное положение, не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты нежилой недвижимости (их части) :

- расположены на территориях, на которых ведутся боевые действия;

- расположены на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями РФ.

Физические и юридические лица – владельцы объектов нежилой недвижимости платят налог на недвижимое имущество за 2021 год и I квартал 2022 года.

Плата за землю

Временно, на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение, не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки (земельные доли (паи)), находящиеся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц:

- расположены на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия;

- расположены на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации,

- определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами и/или имеющих фортификационные сооружения.

На примере столицы

Вся территория города Киева в период с 24.02.2022 по 10.08.2022 отнесена к территории активных боевых действий, а с 11.08.2022 – к территории возможных боевых действий. Территории возможных боевых действий и территории активных боевых действий являются подвидами территории, на которых ведутся боевые действия.

Однако даже недавнее исключение Киева из перечня возможных боевых действий не должно влиять на особенности взимания налога на недвижимое имущество за 2021 и 2022 годы.

ГУ ГНС в г. Киеве до вступления в силу перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, определило суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и направило физическим лицам налоговые уведомления-решения относительно нежилого и жилого ( !) недвижимости за 2021 год.

В настоящее время налоговая не разъяснила, как действовать налогоплательщикам и ожидаемо не спешит.

С одной стороны, определенный процент физических лиц не вникая уплатит налог. С другой – путь отмены (отзыва) таких ППР выглядит менее затратно, чем прохождение процедур административных и судебных обжалований.

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