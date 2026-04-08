"Налог на OLX": как проголосовала Рада

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15111-д, вводящий налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы. Речь идет о сервисах типа Uber, Bolt, Uklon и Airbnb.

За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата. Документ предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах пользователей таких платформ – в соответствии со стандартами ОЭСР и законодательством ЕС.

Фактически это означает, что операторы сервисов будут обязаны идентифицировать зарабатывающих через платформу и передавать данные об их доходах в налоговую. Под контроль попадают доходы от продажи товаров, предоставления услуг, аренды жилья и транспорта.

Для граждан предлагается специальный налоговый режим: 5% дохода плюс еще 5% военного сбора. Воспользоваться им смогут физлица от 18 лет, самозанятые без работников и те, чей годовой доход не превышает около 7,2 млн. грн.

В то же время предусмотрен налоговый порог для мелких продавцов: если годовой доход от продаж через платформы не превышает эквивалент 2000 евро, он не облагается налогом.

Ключевое изменение – платформы фактически станут налоговыми агентами: именно они будут начислять и перечислять налоги с доходов пользователей. При превышении лимитов контроль переходит в налоговую службу.

Таким образом, государство делает шаг к полному контролю цифровой экономики – даже небольшие онлайн-подработки больше не останутся "в тени".

