"Податок на OLX": як проголосувала Рада

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15111-д, який запроваджує оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про сервіси на кшталт Uber, Bolt, Uklon та Airbnb.

За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати. Документ передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи користувачів таких платформ – відповідно до стандартів ОЕСР та законодавства ЄС.

Фактично це означає, що оператори сервісів будуть зобов’язані ідентифікувати тих, хто заробляє через платформу, і передавати дані про їхні доходи до податкової. Під контроль потрапляють прибутки від продажу товарів, надання послуг, оренди житла та транспорту.

Для громадян пропонується спеціальний податковий режим: 5% від доходу плюс ще 5% військового збору. Скористатися ним зможуть фізособи від 18 років, самозайняті без працівників і ті, чий річний дохід не перевищує близько 7,2 млн грн.

Водночас передбачено “податковий поріг” для дрібних продавців: якщо річний дохід від продажів через платформи не перевищує еквівалент 2000 євро, він не оподатковується.

Ключова зміна – платформи фактично стануть податковими агентами: саме вони нараховуватимуть і перераховуватимуть податки з доходів користувачів. У разі перевищення лімітів контроль переходить до податкової служби.

Таким чином, держава робить крок до повного контролю цифрової економіки – навіть невеликі онлайн-підробітки більше не залишаться “в тіні”.

