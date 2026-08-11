Налог на роскошь: кто спасает своё состояние любой ценой

В США разворачивается один из самых дорогих юридических и лоббистских конфликтов в истории Кремниевой долины. Один из самых богатых людей планеты, соучредитель технологического гиганта Google Сергей Брин, направил колоссальные средства на ликвидацию инициативы, которая может существенно облегчить кошельки американских мультимиллиардеров.

Миллиардеры тратят сотни миллионов, чтобы избежать новых налогов / Фото: Pixabay

По данным расследования TechCrunch, бизнесмен уже потратил более 100 миллионов долларов США на финансирование юристов, лоббистских групп и аналитических центров с единственной целью – остановить принятие так называемого "налога на богатство" (Billionaire Tax).

Война против налога для сверхбогатых

Предложенная законодательная инициатива предусматривает введение обязательного сбора с нереализованной прибыли — то есть с ценных бумаг и активов, которые растут в цене, даже если они ещё не проданы. Для основателей IT-компаний, чьё состояние исчисляется сотнями миллиардов долларов в форме акций, это означает необходимость ежегодно платить астрономические суммы наличными.

Эксперты отмечают, что Брин и его команда используют многоуровневую стратегию:

Юридические иски: обжалование конституционности требования облагать налогом нереализованные активы.

Лоббирование в Конгрессе: активная работа с законодателями для блокирования законопроекта на этапе комитетов.

Публичные кампании: финансирование исследований, убеждающих, что подобный налог ударит по инновациям и инвестиционному климату страны.

Миллионы против миллиардов: в чём выгода?

На первый взгляд, расход 100 миллионов долларов на борьбу с законопроектом кажется авантюрой. Однако математика состояния Сергея Брина объясняет всё: в случае принятия закона в его нынешнем виде соучредитель Google вынужден будет платить несколько миллиардов долларов ежегодно.

Поэтому инвестиция в $100 млн в лоббизм воспринимается прагматичными IT-магнатами как выгодный защитный шаг для сохранения собственного капитала.

Прецедент вокруг Google показывает, что самые богатые люди мира готовы тратить невиданные суммы на изменение законодательства скорее, чем делиться своими доходами с государством по новым правилам.

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