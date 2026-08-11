logo_ukra

BTC/USD

63543

ETH/USD

1860.45

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Бізнес податки Податок на розкіш: хто рятує свої статки будь-якою ціною
commentss НОВИНИ Всі новини

Податок на розкіш: хто рятує свої статки будь-якою ціною

Дешевше віддати сотню мільйонів, ніж платити за новими правилами: у США розгортається масштабна війна між IT-гігантами та податківцями.

11 серпня 2026, 11:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

У США розгортається один із найдорожчих юридичних та лобістських конфліктів у історії Кремнієвої долини. Один із найбагатших людей планети, співзасновник технологічного гіганта Google Сергій Брін, спрямував колосальні кошти на ліквідацію ініціативи, яка може суттєво полегшити гаманці американських мультимільярдерів.

Податок на розкіш: хто рятує свої статки будь-якою ціною

Мільярдери витрачають сотні мільйонів, щоб уникнути нових податків / Фото: Pixabay

За даними розслідування TechCrunch, бізнесмен уже витратив понад 100 мільйонів доларів США на фінансування юристів, лобістських груп та аналітичних центрів з єдиною метою — зупинити ухвалення так званого "податку на багатство" (Billionaire Tax).

Війна проти податку для надбагатих

Запропонована законодавча ініціатива передбачає введення обов'язкового збору з нереалізованого прибутку — тобто з цінних паперів та активів, які зростають у ціні, навіть якщо їх ще не продали. Для засновників IT-компаній, чиї статки обчислюються сотнями мільярдів доларів у формі акцій, це означає необхідність щороку сплачувати астрономічні суми готівкою.

Експерти зазначають, що Брін та його команда застосовують багаторівневу стратегію:

  • Юридичні позови: оскарження конституційності вимоги оподатковувати нереалізовані активи.

  • Лобіювання в Конгресі: активна робота із законодавцями для блокування законопроєкту на етапі комітетів.

  • Публічні кампанії: фінансування досліджень, які переконують, що подібний податок вдарить по інноваціях та інвестиційному клімату країни.

Мільйони проти мільярдів: у чому вигода?

На перший погляд, витрата 100 мільйонів доларів на боротьбу із законопроєктом здається авантюрою. Однак математика статків Сергія Бріна пояснює все: у разі ухвалення закону в його нинішньому вигляді співзасновник Google змушений буде сплачувати кілька мільярдів доларів щороку.

Саме тому інвестиція в $100 млн у лобізм сприймається прагматичними IT-магнатами як вигідний захисний крок для збереження власного капіталу.

Прецедент навколо Google показує, що найбагатші люди світу готові витрачати небачені суми на зміну законодавства, аніж ділитися своїми прибутками з державою за новими правилами.

Нагадаємо: портал "Коментарі" розповідав про те, за що кіноіндустрія почала суворо карати сайти.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://techcrunch.com/2026/08/10/google-co-founder-sergey-brin-has-now-spent-100-million-to-fight-the-billionaire-tax/
Теги:

Новини

Всі новини