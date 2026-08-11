Податок на розкіш: хто рятує свої статки будь-якою ціною

У США розгортається один із найдорожчих юридичних та лобістських конфліктів у історії Кремнієвої долини. Один із найбагатших людей планети, співзасновник технологічного гіганта Google Сергій Брін, спрямував колосальні кошти на ліквідацію ініціативи, яка може суттєво полегшити гаманці американських мультимільярдерів.

Мільярдери витрачають сотні мільйонів, щоб уникнути нових податків / Фото: Pixabay

За даними розслідування TechCrunch, бізнесмен уже витратив понад 100 мільйонів доларів США на фінансування юристів, лобістських груп та аналітичних центрів з єдиною метою — зупинити ухвалення так званого "податку на багатство" (Billionaire Tax).

Війна проти податку для надбагатих

Запропонована законодавча ініціатива передбачає введення обов'язкового збору з нереалізованого прибутку — тобто з цінних паперів та активів, які зростають у ціні, навіть якщо їх ще не продали. Для засновників IT-компаній, чиї статки обчислюються сотнями мільярдів доларів у формі акцій, це означає необхідність щороку сплачувати астрономічні суми готівкою.

Експерти зазначають, що Брін та його команда застосовують багаторівневу стратегію:

Юридичні позови: оскарження конституційності вимоги оподатковувати нереалізовані активи.

Лобіювання в Конгресі: активна робота із законодавцями для блокування законопроєкту на етапі комітетів.

Публічні кампанії: фінансування досліджень, які переконують, що подібний податок вдарить по інноваціях та інвестиційному клімату країни.

Мільйони проти мільярдів: у чому вигода?

На перший погляд, витрата 100 мільйонів доларів на боротьбу із законопроєктом здається авантюрою. Однак математика статків Сергія Бріна пояснює все: у разі ухвалення закону в його нинішньому вигляді співзасновник Google змушений буде сплачувати кілька мільярдів доларів щороку.

Саме тому інвестиція в $100 млн у лобізм сприймається прагматичними IT-магнатами як вигідний захисний крок для збереження власного капіталу.

Прецедент навколо Google показує, що найбагатші люди світу готові витрачати небачені суми на зміну законодавства, аніж ділитися своїми прибутками з державою за новими правилами.

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