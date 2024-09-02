Налоги для парикмахеров, таксистов Bolt, Uber, Uklon и не только: оправдана ли инициатива властей

В СМИ обсуждают налоги для парикмахеров, таксистов Bolt, Uber, Uklon, курьеров Glovo, продавцов на OLX, репетиторов и арендодателей. Онлайн-сервисы будут передавать информацию о клиентах в налоговую или сами платить налоги за них. Первая модель – всем нужно открыть специальный счет в банке, с которого будет сниматься 5% от всех доходов. Вторая модель – услуги самостоятельно платят налоги с самозанятых. Оправдана ли такая инициатива? К чему она может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Доходы граждан. Фото: из открытых источников

Все самозанятые люди должны быть известны государству и быть на учете

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что речь идет об упорядочении скорее, чем об увеличении налогов.

"То есть любой парикмахер, курьер, таксист по правилам должен иметь определенную регистрацию в налоговых органах, т.е. еще что-то... С этой точки зрения это один путь, дающий там действительно 5% налогов. Это не слишком много. Другой путь – это пойти в какую-то организацию и быть у нее официально оформленным. На общих основах – это подоходный налог, плюс военный сбор – вместе будет где-то 19,5%, плюс начисления, которые платят предприниматели и так далее", – отметил эксперт.

Алексей Плотников узнал, что мы можем обсуждать, что лучше. Однако 5% лучше, чем нынешние 19,5%.

"Но с точки зрения прозрачности государства и с точки зрения прозрачности экономических правил, все занятые должны быть где-то зарегистрированы. Они не могут предоставлять услуги и быть изолированными от государства. Я сторонник такого подхода, что все самозанятые люди должны быть известны государству и должны быть на учете", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

В военное время внедрять методы контроля за косвенными доходами граждан – непопулярное решение

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин так прокомментировал ситуацию:

" Мы с вами долго и упорно говорили, что государству нужно бороться с теневой экономикой. Мы с вами говорили, что из-за теневой экономики бюджет недополучает 700 млрд гривен. Теневая экономика – это таможня, теневые производители, контрафакт, предоставление услуг без уплаты соответствующих платежей".

По словам эксперта, нужно понимать, что есть человек, работающий официально, и после того как он отработал на основном месте работы, он вместо того, чтобы пойти домой, садится на машину и таксует через, к примеру, Uber. Или есть человек, который после работы возвращается домой. К нему обращаются соседи за помощью, и он идёт подрабатывать сантехником или идёт стрижёт соседку, или делает маникюр, и тому подобное. Это так называемые непредвиденные доходы.

"Государство решило эти непредвиденные доходы налогообложить. Есть такой законопроект в Верховной Раде о налогообложении непредвиденных доходов. Согласно законопроекту, можно открыть физический счёт без официальной регистрации ФОПа. Не нужно никаких дополнительных деклараций подавать в налоговую. Вы открываете этот счет и по нём отслеживается вся ваша деятельность. Все ваши деньги считаются легализированным, потому что вы оплатили налоги. При этом там есть один интересный момент, когда такие крупные системы, типа Uber, Glovo автоматически становятся источником налоговой информации. Они будут в рамках международных обязательств Украины подавать информацию о зарегистрированных у себя пользователях в налоговую. Когда мы с вами говорим о реалистичности этих направлений, то всё то, что официально регистрируется в этих сервисах будет поступать в налоговую. Что касается необъединённых в такие сети граждан, на сегодняшний день отсутствует какой-либо механизм контроля за их деятельностью со стороны государства. Пока сам человек не захочет свою деятельность налогообложить, у государства ничего не получится", – отметил Олег Пендзин.

Он также обратил внимание на важный момент, что налоговая система развитых цивилизованных стран отличается от нашей, ведь у нас государство мониторит доходы, а во всём цивилизованном мире мониторят и контролируют расходы граждан.

"То есть, если вы хотите красиво жить, вы должны иметь легальный источник этой жизни. У вас могут быть миллиардные доходы, но к вам никто не выставить никакие претензии, пока вы их не захотите потратить. У нас же человек может получать 20 тысяч гривен зарплаты в месяц и при этом покупать автомобиль стоимостью в 4 млн и ни у кого не возникают вопросы – откуда деньги?", – говорит Олег Пендзин.

По его мнению, вряд ли кто-то будет в военное время вводить методы контроля за косвенными доходами граждан. Тем более это очень непопулярно в обществе, которое сейчас страшно наэлектризовано.

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