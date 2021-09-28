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Налоги на криптовалюту в Украине: что предусматривает законопроект

Для украинцев обещают льготный режим налогообложения

сегодня, 15:55
Автор:

Козлова Альбіна

Налоги на криптовалюту в Украине: что предусматривает законопроект

Законопроект еще рассмотрит Верховная Рада, фото из открытых источников

Нардепы получили законопроект о налогообложении операций с криптовалютой. Об этом сообщает AIN юа.

Соответствующий законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс. Таким образом, виртуальные активы украинцев будут облагаться налогом. Однако ставка налога не высока — пять процентов и военный сбор в размере полутора процентов. Такие налоги платить физические лица. Компании и фирмы, зарегистрированные как юридические лица будут платить только пять процентов в казну. С другой стороны, это льготный режим на ближайшие пять лет, а в будущем размеры налогов могут изменить.

Напомним, что Верховная Рада во втором чтении проголосовала "за" законопроект №3637 "О виртуальных активах", который регулирует отрасль виртуальных активов украинцев. Согласно закону украинцы могут декларировать криптовалюту, обменивать такие активы легально. Иностранные компании могут создавать блокчейн-бизнес на территории нашей страны.

Но документ вступит в силу одновременно с законопроектом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения оборота виртуальных активов в Украине", за который должна проголосовать Верховная Рада. Сейчас с ним знакомятся нардепы.

Положения законопроекта

В нем прописано, что облагается налогом только прибыль. Налог на добавленную стоимость операций с активами не меняется. Инвестиционный доход облагается с учетом льгот. В течение пяти лет ставка налога составляет лишь 5%, а с физических лиц снимается военный сбор.

Законодатель определяет объекты налогообложения, декларирования доходов из виртуальных активов и каким образом лица должны уплатить эти налоги на прибыль. В проекте описано какие активы называются обеспеченными, а какие — необеспеченными и в чем разница между ними. Ведь эти активы облагаются налогом по-разному.

Документ регулирует ведение бухгалтерского и налогового учета операций с криптовалютой.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае выступили против криптовалюты.


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Источник: https://ain.ua/2021/09/23/nalog-na-kriptovalyut-sostavit-vsego-5/
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