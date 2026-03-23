Налоги в Украине растут: размер отчислений ФЛП шокирует

Размер налогов, уплачиваемых физическими лицами-предпринимателями в Украине, растет.

По данным аналитиков Forbes Ukraine 1,8 млн украинских ФЛП уплатили 90 млрд грн налогов.

Пока правительство планирует изменить правила игры для упрощенной системы, ФЛП уже обеспечивают 4,5% всех налоговых поступлений – и эта сумма растет.

По количеству предпринимателей лидирует Киев, однако по количеству предпринимателей, но по концентрации бизнеса первенство – в Киевской области.

"В то же время быстрый рост налогов показывают регионы: Черновицкая, Николаевская и Ивано-Франковская области", — пишут аналитики.

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, что в Украине предлагают ввести семейную форму хозяйствования без регистрации ФЛП.

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, что соответствующую инициативу поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховная Рада Украины, рекомендовав парламенту принять в первом чтении законопроект №8143.

"Документ предусматривает возможность для членов одной семьи официально осуществлять хозяйственную деятельность без регистрации физическим лицом-предпринимателем. Речь идет о так называемой "семейной форме хозяйствования", которая позволит работать легально по упрощенной процедуре учета и отчетности", — сообщил политик.

По его словам, ключевое новшество — представление одной декларации в год от домохозяйства вместо полноценной регистрации ФЛП и ежемесячной или квартальной отчетности. Это, как пояснил народный депутат, должно уменьшить административную нагрузку, упростить выход из "тени" для мелких производителей и услуг, а также создать дополнительные возможности для самозанятости в громадах.